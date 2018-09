Når efterforskeren bliver efterforsket

Endnu en krimi. Man spørger sig selv, om det virkelig skulle være muligt at levere ikke allerede fortærskede plots, at undgå genrens mange klicheer, stereotypierne og manglen på spænding. Ja, hvad skal den arme forfatter gøre, så forlaget kan få en anderledes sællert?

Undertegnede kan anbefale, at man vælger en hovedperson, der kan formidle en så interessant tematik, at læseren abstraherer fra et måske noget fortænkt plot og blive nysgerrig, og det gør Inger Wolf med sin protagonist, psykiateren Christian Falk.

Med ham føres vi ind i en normbrydende adfærd, ikke kun hvad angår romanens djævelske morder, men også hos Falk selv samt hos de autoriteter, der optræder i "En djævelsk plan".

Sammen med Victor Pedersen fra Østjyllands Politi efterforsker Christian Falk mordet på en handicappet mand, men da et overvågningskamera viser Falk være på gerningsstedet på et kritisk tidspunkt, er det pludselig ham, der bliver genstand for efterforskningen. Som "hjernevrider" har han fået foretaget en hjernescanning - Brain Fingerprinting - på sig selv, hvilket afslørede, at han har "forbryderhjerne", og dette bliver naturligvis brugt imod ham.

Det interessante er nu, at hans modstandere er højtuddannede, velrenommerede samfundsborgere, der forvandles til morderisk hævngerrige individer. Hvad med deres hjerner?