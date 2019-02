Når Marie Kondo rydder op, kan det ændre folks liv

Den japanske oprydningsguru Marie Kondo har fået folk over hele verden til at rydde op og smide ud i stor stil. Men hvad er det, fænomenet rammer ned i? Hvorfor er så mange hoppet med på oprydningsbølgen? Og hvad får de overhovedet ud af det?

Roderi: Mange kender nok til overfyldte skuffer og bugende skabe, gamle papirer i stabler, der vokser på skrivebordet, og tøj, der aldrig kommer på plads, men ender i bunker. Danskerne er blevet et folkefærd, der svømmer i ting, så meget, at mange er ved at drukne. Det forklarer også, at opmagasineringsrum, depoter og lagerhoteller de sidste mange år er skudt op landet over, så man for et fast månedsligt beløb ikke længere behøver kigge på sit eget rod.

Men nu har en anden trend meldt sig på banen. I stedet for at gemme væk skal vi tage stilling til vores ejendele en efter en, og det skal en lille, japansk oprydningsguru hjælpe os med.

Nytårsdag havde streaming-giganten Netflix premiere på "Tidying Up With Marie Kondo", og selv om programserien i sig selv ikke er videre ophidsende bygget op, har den tryllebundet millioner af seere verden over og inspireret dem til selv at få luget grundigt ud i hjemmet.

- Der er masser af trends, der underbygger, at vi har en trang til at rydde op, og det er Marie Kondo det seneste symptom på. "Mere" er ikke længere det samme som "bedre", og "forbrug" bevæger sig mere mod "brug for", hvilket også kan hænge sammen med, at vi er blevet mere opmærksomme på, at ressourcerne er knappe, og at det ikke længere giver status at have et stort forbrug, siger fremtidsforsker Anne Skare Nielsen fra Future Navigator.

Hun har særligt arbejdet med trendspotting og forbrugeradfærd, og ifølge hende passer Marie Kondo-oprydningsbølgen godt ind i de større livsstilstrends om at finde ind til de ægte værdier, der hitter lige nu.

- Vi drømmer alle sammen om en hverdag med mere tid, hvor vi har fokus på "de rigtige værdier", og vi vil gerne ind til kernen for at finde ud af, hvem vi er. Og det kan man gøre ved at rydde op, siger hun.

Globalt fænomen

Det er ikke kun Danmark, oprydningsbølgen er skyllet ind over. Flere medier har ligefrem kaldt det en ren epidemi. Selv om der ikke findes konkrete tal på, hvor mange der er gået i gang med den store oprydning på baggrund af programmerne, så har genbrugsbutikkerne verden over kronede dage. Blandt andet rapporterede den amerikanske velgørenhedsorganisation Goodwill, at deres genbrugsbutikker havde fået indleveret 66 procent mere brugt tøj i januar end året før.

Også den lille smilende kvinde i sig selv bliver anset som et globalt fænomen med så meget indflydelse, at hun optræder på magasinet Times' liste over de 100 mest indflydelsesrige personer. Hendes første bog er solgt i mere end ni millioner eksemplarer på 42 sprog, hun holder foredrag for fulde huse verden over, og hendes filosofi er med Netflix-serien nået ud til endnu flere, der føler sig fanget af deres ting.

Men "Tidying Up With Marie Kondo" er langtfra det første tv-program om mennesker, der skal have hjælp til at rydde op. Her kan blandt andet også nævnes programmer som "Hoarder", "Collectaholics" og "Minimalism", der alle sammen handler om at skille sig af med ejendele.

Når det lige er Marie Kondo, der har fået folk op af sofaen og i gang med at rydde op, hænger det også sammen med tidsånden, mener fremtidsforsker Anne Skare Nielsen:

- Vi er mætte i en grad, hvor man kan tale om, at vi lider af produktbulimi, og glæden ved at købe nyt er markant aftagende. Så når vi rydder op Kondo-style, rydder vi ikke bare op. Vi genvinder kontrollen over det, vi kan kontrollere, vi ønsker at lære os selv bedre at kende og kunne vælge det, der gør os glade uden først at skulle træde over 1000 legoklodser, 45 ringbind og 57 neglelakker.

Magisk oprydning

I programmerne hjælper Marie Kondo helt almindelige amerikanske familier, der på grund af rod ikke får det ud af tilværelsen, de drømmer om. Man følger dem gennem den svære proces med at sig farvel til deres ejendele efter kategori og kun beholde dem, som giver dem glæde. Hvis noget "sparks joy", skal man beholde det.

Metoden hedder KonMari og går i al sin enkelhed ud på, at man sorterer fra først frem for at organisere, og at man gør det efter kategori og ikke rum for rum. Og det er for mange af deltagerne en overvældende og tårevædet oplevelse. Det kan virke skørt at græde over at få hjælp til at rydde op, men den reaktion har Mirjam Madsen også oplevet flere gange.

Hun arbejder til daglig som selvstændig oprydningskonsulent, og så kan hun bryste sig af at være den første danske certificerede KonMari-konsulent.

- Når vi drukner i rod, mister vi både overskud og overblik, og samtidig tager det tid at lede efter tingene. Tid, som man ellers kunne bruge på noget, man gerne ville, og som gør en lykkelig. Derfor kan det også være befriende at skille sig af med ting og sætte sig selv fri, siger hun.

Mirjam Madsen mener dog ikke, at det er de tårevædede deltagere, der virker som en magnet på seerne. Det er derimod det faktum, at der er tale om helt almindelige familier, der får en hjælpende hånd med at skille sig af med gamle Tubberware-bøtter, legetøj og flyverdragter, børnene for længst er vokset ud af, som virker appellerende og inspirerende. Og sådan er det også i hendes egen praksis. Det er ikke kun én bestemt type, der henvender sig, men derimod høj som lav og alle derimellem.

- Alle kender nok følelsen af, at ting automatisk kommer ind i tilværelsen. Vi føler os forpligtet til at gemme gaver, selvom vi ikke kan lide dem, vi køber trøst i Nettos spotvareafdeling, selv om det ikke gør os glade på længere sigt, og med udsalg året rundt er der ingen grund til at vente og ønske sig noget, og på den måde ender mange i samme situation, at tingene vokser dem over hovedet, siger Mirjam Madsen.

Drømmen om lykke

I en kaotisk og stadig mere kompleks verden er oprydning også en meget konkret måde at genvinde kontrollen over tilværelsen. For oprydning kan faktisk udrette, måske ikke mirakler, men i hvert fald positiv forandring, der kan mærkes, mener forfatter Charlotte Wieth-Klitgaard. I 2015 var hun medforfatter på bogen "Sæt dit rod på plads", der ligesom KonMari-metoden slår på tromme for de positive sidegevinster ved at få ryddet ud i sine ejendele:

- Det er først, når man skræller tingene og rodet væk, at man kan finde overskuddet til at forholde sig til de ting i livet, der faktisk betyder noget. Mange bruger ting som et beskyttende lag, men vi får både overblik, overskud og tid, hvis vi omgiver os med de rigtige ting, siger hun.

For det giver sig selv, at når der ikke er noget rod, der støjer, vasketøj, som ligger og flyder, eller bunker med papirer, man skal forholde sig til, kan man bedre koncentrere sig og bruge sin tid på noget andet som at lege med børnene, læse en god bog eller gå en tur i skoven.

Og det er netop dén idé, som Marie Kondo sælger i sine programmer, og som er medvirkende til, at mange lige nu rydder ud fra kælder til kvist og kører den ene sæk efter den anden på genbrugspladsen eller ned til den lokale genbrugsbutik.

- Rod kan ses som udskudte beslutninger, ufærdige projekter og forventninger, man ikke har indfriet endnu, og kun ved rigtigt at forholde sig til sine ting og kun beholde præcis det, som gør en glad, og slippe resten, kan man vinde det mentale overskud tilbage, siger KonMari-konsulent Mirjam Madsen.