Musikredaktøren anbefaler: Fire plader, du burde lytte til i dag

4. Pearl Jam "Vitalogy"

"Variationen i sangene er enorm, og sangen 'Bugs' føles som at få søsyge i ørene med ulidelig trækharmonika, klagekor og en jamrende Vedder. Men de poetiske og velkomponerede sange opvejer i den grad de skøre eksperimenter, og sangen 'Immortality' lever i den grad op til sit navn.

Jeg får gåsehud efter de første to akkorder i guitarintroen, og når Eddie Vedder indleder med ordene 'Vacate is the word, vengeance has no place on me or her. Cannot find the comfort in this world', er jeg 17 år igen på et splitsekund.

Jeg har en gang formået at tage albummet med til min daværende kæreste, hvor jeg satte 'Immortality' på repeat om aftenen. Vi hørte det ene nummer til langt ud på natten og fortsatte med at ... lytte til sangen næste morgen. Der er ikke mange sange, der kan klare at blive hørt over så mange timer, men 'Immortality' bestod testen med bravour".

Fra artiklen ""Immortality" lever for evigt".