Mød manden bag DR's nye dramasatsning: Når mennesket mister sine pejlemærker

Asger Leth blev med det samme grebet, da han læste Jakob Ejerbos roman ?Liberty?. Ikke mindst fordi fortællingen om en teenagers opvækst i et andet land på nogle punkter minder ham om de år, hvor han i lange perioder boede hos sin far, Jørgen Leth, på Haiti. Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Da Asger Leth første gang læste Jakob Ejerbos "Liberty", var det, som om nogen havde skrevet om hans egne erfaringer med at være teenager på Haiti. Nu har han forvandlet det, mange beskriver som et litterært mesterværk, til en dramaserie for DR - og det er sket med lige dele forelskelse og fortvivlelse.

Han har lige været på Haiti, hvor hans far, Jørgen Leth, bor. Én dag blev det til i Danmark, inden turen gik videre til Berlin, hvor DR's nye søndagsdrama har verdenspremiere, og sådan har manuskriptforfatter og instruktør Asger Leth i årevis flakset rundt i verden - alt efter hvor den næste vigtige historie befandt sig. Han har boet på Haiti, i USA og i Danmark. - I dag føler jeg mig lidt som et drivtømmer mellem de tre lande. Jeg er jo først og fremmest dansker, men jeg føler mig ikke rodfæstet noget sted, lyder det på en ustabil telefonlinje fra Berlin, hvor udsigten til premieren har sat sig i kroppen som en spændt sitren. I mere end et år har han brugt en stor del af sine vågne timer på at forvandle Jakob Ejerbos roman "Liberty" fra ord til levende billeder, og det føles stort, at det altomfattende arbejde kulminerer lige om lidt, fortæller seriens hovedforfatter. - Og jeg ved jo godt, at jeg med denne her serie har placeret mig på øretævernes holdeplads, fordi "Liberty" er en bog, som mange har så stærkt et forhold til. Selvom jeg har gjort mig umage med at holde fast i de vigtigste ankerpunkter, så går jeg på forhånd ud fra, at nogen vil svine serien til, fordi de elsker bogen så højt, men det må man tage med. Det følger med, når man vælger at fortolke en roman og lave den om til en tv-serie.

Asger Leth 47 år og er søn af filmmanden Jørgen Leth og filmklipperen Ann Bierlich.De første år i filmbranchen arbejdede han primært med andres projekter - heriblandt sin fars - men han fik sit eget gennembrud i 2007 med dokumentaren "Ghosts of Cité Soleil", der udspiller sig i Haitis værste ghetto.



Asger Leth har i en årrække boet i USA og spillefilmsdebuterede med Hollywood-filmen "Man on a Ledge". "Liberty" er hans første dramaserie.



"Liberty" får premiere på DR1 søndag kl. 20.00 og løber over i alt fem søndage.

Omvendt integrationshistorie At fortolke "Liberty" og lave den om til en tv-serie føltes nu lige så meget som en nødvendighed som et valg. Da Asger Leth læste Jakob Ejerbos murstensroman, der er sidste del af den roste Afrika-trilogi, var det nemlig ikke bare et møde med en fascinerende historie om drengen Christian, der skal finde sine ben som teenager i Tanzania, hvor hans udstationerede forældre har svært ved at være voksne. Det var på forunderlig vis også et møde med ham selv som stor dreng og næsten voksen. Som teenager boede Asger Leth i perioder hos sin far på Haiti, og her oplevede han mange af de samme ting i mødet med andre børn til udstationerede og ikke mindst i mødet med de lokale. - Det liv, der bliver beskrevet i "Liberty", har jeg levet og smagt noget af. Det var, som om nogen havde løftet en flig ind til mit eget liv, og jeg tænkte, at det da var lige godt satans. Også fordi bogen giver en bedre forståelse af, hvad det gør ved et menneske at flytte rundt på den måde og at skulle finde fodfæste på fremmed jord, siger Asger Leth, der ud over genkendelsen også blev fascineret af aktualiteten i fortællingen. For ganske vist foregår den i Afrika i 1980'erne, men den beskæftiger sig med et tema, der i høj grad stadig er aktuelt, mener han. - For mig at se er det en omvendt integrationshistorie, som er interessant at beskæftige sig med i en tid, hvor vi for eksempel diskuterer ghetto-dannelse. For ude i verden ser jeg danskere klynge sig samme med andre danskere. Vi laver også små ghettoer for at skærme os mod verden, og uden at virke belærende viser fortællingen os her, hvordan vi selv er, når vi er ude. Det handler om at kigge nærmere på, hvad der sker med mennesker, der mister sine pejlemærker og på godt og ondt skal genopfinde sig selv i et andet land.

4 ting om "Liberty" 1) Serien tager udgangspunkt i Jakob Ejersbo sidste bog i hans såkaldte Afrika-trilogi. Han nåede ikke selv at redigere "Liberty" færdig, inden han døde af kræft i en alder af 40 år. Bogen blev, efter aftale, i stedet gjort færdig af hans forlægger på Gyldendal, Johannes Riis.2) Serien udspiller sig i Tanzanias tropiske varme i slutningen af 1980'erne og handler om to skandinaviske familier, der er udstationerede i det afrikanske land. Den følger de voksnes selvrealisering blive et svigt af børnene, og den beskriver det kaotiske møde mellem to kulturer.



3) Hele serien er optaget i Sydafrika og har en række kendte skuespillere på rollelisten. Heriblandt Sofie Gråbøl og Carsten Bjørnlund, samt Connie Nielsen, der blev hentet ind fra USA.



4) Det er første gang, at DR bryder sit eget dogme om kun at lave tv-drama på originalt materiale.

Som at indfange en vild hest Asger Leth lægger ikke skjul på, at arbejdet med at forvandle romanen "Liberty" til en dramaserie, der passer ind i DR's søndagsformat, har været både smukt og svært og alt muligt derimellem. Han har prøvet det før i arbejdet med både dokumentarfilm og spillefilm. Først er der begejstringen og forelskelsen. "Passionen" som han kalder den tilstand, hvor man brænder med hæsblæsende styrke for at forvandle en ide til en levende fortælling, og hvor man ikke har blik for omkostningerne. Det kommer til gengæld senere, ofte i selskab med tvivlen og skylden, hvilket i høj grad har været tilfældet i arbejdet med "Liberty". - Skylden og tvivlen opstår, når man indser, at man er ved at omforme det her enorme værk, som man elsker, og kan man overhovedet tillade sig det? Det er som at se en vild hest på marken og så beslutte sig for at indfange den med risiko for, at vildskaben forsvinder i samme øjeblik, og det er hårdt arbejde, fordi man ved, at man ikke må gå i stå, men så går man jo alligevel i stå en gang imellem, fortæller Asger Leth, der i forbindelse med manuskriptarbejdet har fået hjælp af "Planen"-forfatter Morten Pape og "Dicte"-forfatter Christoffer Örnfelt, som begge er episodeforfattere på miniserien. - Det har været fantastisk, fordi vi har kunnet holde hinanden oppe og fået hinandens blik, om vi nu var ved at foretage nogle for vilde greb på historien. Og derudover bliver man nødt til at erkende, at når man tager en roman, uanset om det er Ejerbos eller andres, så må man ændre nogle ting for at omsætte fortællingen til levende billeder. Der sker noget, når ord, punktummer og kommaer skal forvandles til kamerature og klip.