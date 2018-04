Mindeord over X Factor: Over alle stråler dog Blachman

Vi kan kun bede til, at vi kommer til at se Blachman igen. Og at han tager sin gode ven Remee med. Avisen Danmarks Lone Schaumann skriver mindeord om X Factor.

Men nu sad de her, på hver sin fløj af et dommerbord - og selvom der har været udskiftning undervejs, og de begge har holdt sabbatår, står ingen klarere, når man tænker X Factor, end netop Remee og Thomas Blachman. De to er programmets egentlige stjerner, og det er - hvis vi skal være ærlige - de to, vi kommer til at savne mest.

I 2008 var Remee og Thomas Blachman relativt ukendte navne for det meste af familien Danmark - altså - medmindre man som undertegnede havde været teenager i 1990'erne og gigafan af bandet Sound of Seduction, som Remee var en tredjedel af. Derfor vidste jeg, at hans kunstnernavn er hans mellemnavn stavet bagfra, og at han i virkeligheden hedder Mikkel til fornavn. Blachman kendte jeg også, fordi han - igen i 1990'erne - havde lavet syret fusionshiphopjazz sammen med Remee.

Ingen over og ingen ved siden af. X Factor blev et monster, ingen havde lyst til at konkurrere med.

Hurtigt inde, hurtigt ude

Deltagerne er kommet og gået, og selvom vi har elsket dem, mens det stod på, har vi næsten glemt dem lige så hurtigt igen. For hele X Factor-konceptet er da også bygget op omkring dommerne og deres intriger, og her var det en genistreg fra DR's side at få de to herrer med. Bølgerne er gået højt, endda så højt at de to ikke snakkede sammen i flere år, men især i de sidste par sæsoner er det som om, der har lagt sig en modenhed og dyne af kærlighed over de to gamle venner. Uanset hvad der bliver sagt, bliver det sagt i kærlighed.

De har holdt fast i deres særkender, og Remee har gennem samtlige sæsoner altid insisteret på at udtale x-faktor på engelsk. Det må han aldrig holde op med.

Og Blachman, åh den Blachman, blev hurtigt et tilløbsstykke i sig selv. Med hans fuldstændig udanske og anti-jantelovsagtige måde at opføre sig - og snakke - på har han vokset sig ind i danskernes hjerter som en næsten mytisk figur på højde med tv-serien Matadors mest elskede karakterer.

For over alle stråler Blachman, og vi kan kun bede til tv-guderne om, at vi kommer til at se ham igen. Somehow. Somewhere. Og at han tager sin gode ven med.