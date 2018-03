Michael Katz Krefeld: Hellere ærekær end forfængelig

Interview

Krimiforfatter Michael Katz Krefeld er altid velklædt, elsker at få ros og kører i opsigtsvækkende biler. Alligevel er han ikke glad for at blive kaldt forfængelig. Han vil hellere beskrives som ærekær og en, der sætter kulør på tilværelsen.

Privatdetektiv Thomas Ravnholdt - i daglig tale blot Ravn - er halvvejs, for hans skaber, Michael Katz Krefeld, er færdig med de første fem af ti planlagte krimier om ham. Her midtvejs kan forfatteren glæde sig over, at bøgerne om Ravn er stigende populære. Udgivet i godt 20 lande, prisbelønnede og anmelderroste, og i år er forfatteren også nomineret til årets publikumspris på Krimimessen i Horsens.

- At være nomineret på netop Krimimessen gør mig særlig stolt, fordi det er dedikerede krimielskere, der indstiller kandidater til prisen, siger Michael Katz Krefeld.

- Har succesen påvirket din selvopfattelse?

- Den rører mig og fylder mig med taknemmelighed, men den har ikke givet mig mere selvtillid. Jeg kan ikke hvile på laurbær. Det er lige hårdt hver gang, jeg skal i gang med en ny bog - uanset hvor meget ros, jeg har fået for den foregående. Uha - det nøgne papir ... For mig er det aldrig godt nok, og det er forbandet stressende, men samtidig min drivkraft på godt og ondt. Den næste bog skal altid være den bedste.

- I efterskriften til "Pagten", som er den seneste om Ravn, skriver du opfordrende, "at der er intet, der varmer som ros fra en læser på en sur regnvejrsdag".

- Trangen til ros og bekræftelse er også et træk hos mig. Anerkendelse er brændstof, for det er vigtigt, at det, jeg laver, har værdi for nogen.

Du er altid klassisk velklædt og kører i opsigtsvækkende biler som din Caterham Super Seven. Du har fortalt, at folk gerne vil fotografere den og dig. At bilen ikke kalder på misundelse, men giver god karma. Men handler det ikke om forfængelighed at ville ses og beundres?

- Jeg har ikke brug for at vise mig frem i dyrt tøj og en særpræget bil. Men jeg optræder på scener, og det kræver en ordentlig påklædning i respekt for publikum. Og så kan jeg lide at gå i jakker og har et hav af charmeklude. Nogle gange kører jeg i bilen bare for at komme fra A til B, men det er også hyggeligt at hilse på folk, snakke med de interesserede og sende highfives på deres billeder. Jeg kan godt lide at klovne lidt.

- At være forfængelig defineres som at være bevidst om og optaget af sit udseende og personlige omdømme. Er du en forfængelig mand?

- Når jeg engang skal have en gravskrift, vil jeg ønske, at der står, at jeg satte kulør på tilværelsen og underholdt mange. Jeg er flamboyant. Allerede som barn, hvor jeg gik til dans i syv år, havde jeg min egen stil på Vestegnen, hvor jeg voksede op. Jeg har altid holdt af at skille mig lidt ud, siger Michael Katz Krefeld og gennemgår sit dress. Støvlerne er fra Church, jakken fra Hackett, skjorten fra Hennes & Mauritz.

- Jeg går ikke op i mærker - blander gerne.

- Er forfængelighed negativt eller positivt?

- Lidt negativt. Selvbevidst er bedre og ærekær mere passende, selv om det heller ikke er positivt, men jeg er meget ærekær omkring mine bøger og en pestilens at arbejde sammen med i korrekturfasen. Folk betaler for mine bøger, og derfor skal de være i orden. Forfængelighed handler mere om ens ydre.

- I "Pagten" afrunder du handlingen i de første fem bøger om Ravn. Hvad skal der ske nu?

- I sæson to vil Ravns liv og karriere forandre sig, Jeg har ambitioner om at opfinde et nyt koncept.

- Det lyder som en tv-serie, når du taler om sæsoner. Er det filmmanden i dig, eller er der noget på vej?

- Jeg kan ikke sige andet, end at der er noget, der rører på sig i udlandet hos nogle, der leverer tv-serier til Netflix.

- Hvem kan spille Ravn? Vi ved, at han modsat dig har skægstubbe, er pjusket og går i hættetrøje, men hvordan ser han ellers ud?

- Jeg har med vilje ikke beskrevet mine hovedpersoners ydre for meget. Det skal være op til læsernes fantasi, så det kan blive både helt forkert og helt rigtigt, hvis han ender på film.

Michael Katz Krefeld: "Pagten", 416, sider, Lindhardt og Ringhof.