Melander kan skære en krimi som man vil ha' den

Ud for Den Sorte Diamant gennemhulles en bil af maskinpistolkugler, og dens passagerer er døde på stedet. Med den optakt er Jakob Melanders femte krimi med Lars Winkler fra politiets afdeling for personfarlig kriminalitet sat i gang. De likviderede er to mænd: Den ene fængselsbetjent, men tidligere ansat i politiet; den anden har en fortid som narkoman, men er kommet ud af misbruget og har arbejdet på et behandlingshjem.

Som så ofte før ligger roden til den blodige likvidering i fortiden, men ikke blot der. Melander bevæger sig med "De døde og de ufødte" ud i et forløb, hvor rockerkriminalitet indgår i en uhellig alliance med politisk ambition og erhvervsinteresser, hvor der ses stort på folkesundheden.

Igen har Melander komponeret en krimi, som rummer alt det, man kan forlange. De forskellige miljøer er taget lige på kornet, og forholdet mellem Lars og hans kæreste, Sanne, udsættes for uhørt psykologisk stress. Godt læsestof og handlingen er i lange stræk så speget, at det ikke kun er politiet, der famler efter nøglen til, hvordan det hele hænger sammen, også læseren undrer sig - vel at mærke på den fuldfede krimimåde.

Jakob Melander: "De døde og de ufødte". People's Press. 411 sider. 249,95 kroner.