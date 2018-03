Med kun et halvt liv må man leve dobbelt

Interview

Da Signe Langtved Pallisgaards bedste veninde i 2013 får diagnosen ALS - en uhelbredelig og dødelig sygdom - er det et chok, som sætter så mange tanker i gang hos forfatteren, at hun bruger de næste år på at skrive romanen "Alle de liv". En historie om venindeskab på godt og ondt, men mest af alt en roman med et budskab om at leve i nuet.

Bøger/Sønderborg: Signe Langtved Pallisgaard går i panik, da hun erfarer, at Camilla Freiberg, hendes bedste veninde siden 0. klasse, er så syg, at hun vil dø fra hende. Hun frygter, at det kan ske når som helst, og hun kan ikke overskue et liv uden veninden eller selve situationen i det hele taget.

Da det første chok har lagt sig, kommer orienteringsfasen, som hun kalder den. For hvordan skal hun gebærde sig? Skal veninden skånes for Signes egne små besværligheder, er der ting, de ikke mere kan tale om, hvor lang tid har de sammen, hvordan kan hun bedst være der for hende?

Da Camilla, der er fra Sønderborg, på et tidspunkt fortæller hende, at det værste ved sygdommen er, at hun aldrig får at vide, hvad der ville være sket, og hvordan resten af hendes liv ville være blevet, hvis hun ikke var blevet syg, vækkes forfatteren i Signe, der bruger de følgende år på at skrive romanen "Alle de liv".

Her er hovedpersonerne også to veninder, hvor den ene, som Camilla, får diagnosen amyotrofisk lateral sklerose - også kaldet for ALS. Den anden er som Signe forfatter. Den syge beder den raske skrive om fremtiden, som den ville se ud, hvis hun ikke var blevet syg, og samtidig tager de to kvinder på road-trip i USA. Her rulles deres venindeskab op side for side. Deres indbyrdes magtforhold, de glæder og sorger, de har påført hinanden gennem tiden, den store kærlighed, men også den lille jalousi mellem dem, og ikke mindst de overvejelser, fortællerstemmen, den raske af dem, gør sig om, hvordan hun skal behandle sin syge veninde.

- Det er klart, at jeg har hentet meget stor inspiration i mit og Camillas forhold, men vi er ikke de to personer i romanen. Jeg kunne ikke skrive om hende og mig, det ville komme alt for tæt på og blive alt for fortvivlet. I stedet har jeg æltet materialet fra min virkelighed og omformet det til litteratur, siger Signe Langtved Pallisgaard.

Da Camilla for eksempel siger til hende, at hun ikke vil holdes udenfor, ikke vil skånes, kan Signe med det samme se, at hun er nødt til at behandle veninden normalt.

- Det er nok en af de vigtigste ting at vide som nær pårørende til en dødeligt syg: Man skal være, som man plejer, for ellers påfører man den syge et dobbelttab, siger Signe Langtved Pallisgaard, der derfor tog sig sammen, og det samme gør den fiktive forfatter i romanen.