1. Den polerede

Der er et gammelt mundheld, som siger, at man aldrig skal gentage en succes. Men hvad skal man så gentage? En fiasko? Nej vel, og som bekendt skal man aldrig gå tilbage til en fuser.

Da jeg havde læst mig lidt ind i Gulliaume Mussos roman "Pigen fra Brooklyn", stod det klart, at Musso var ved at forsøge gentagelsen af en succes. For bogen minder på mange måder - måske også for mange - om hans forrige roman, den store salgssucces "Central Park".

Endnu en gang oplever vi en historie om unge hovedpersoner fra Frankrig, der ender i New York. Og endnu en gang oplever vi et sympatisk ungt par, hvoraf den ene - denne gang kvinden - har et voldsomt identifikationsproblem.

De har været kærester et halvt års tid, da den unge mand, Raphael under en ferie i Sydfrankrig udspørger sin kæreste, Anna, om hendes baggrund.

Han fornemmer, at hun har en mørk side - eller søger at dække over ubehagelige hændelser. Modvilligt viser hun ham et billede - og forsvinder så ud af døren. Hun vender ikke tilbage - og hun dukker heller ikke op i parrets lejlighed i Paris.

Raphael indleder en hektisk jagt på Anna - og på sandheden om hende. Helt som tilfældet er i "Central Park" venter der en række dramatiske begivenheder undervejs - og afslutningen er overrumplende.

Guillaume Musso er i øjeblikket Frankrigs bedst sælgende krimiforfatter, og han skriver godt og tænker skarpt. "Pigen fra Brooklyn" er en glatpoleret, elegant krimi - og helt i Mussos ånd: Klassisk i sin stil.

(Fire stjerner)

Guillaume Musso

"Pigen fra Brooklyn"

399 sider, Lindhardt og Ringhof