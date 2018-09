Madredaktør: Pæren er efterårets syndige frugt

Pærens liv er kort. Men med blå ost og grøn salat sætter clara frijs, doyenne og gråpære sødme på efteråret i hapsere, ostemadder og som godt selskab til rødvin og vanilje.

Ja, ja, Eva tog en bid af æblet dengang i Paradisets have, men for køkkenskriveren har pæren altid stået for det syndige i forhold til det syrlige æble, hvor sødmen kan være til at overse. Pæren er anderledes fyldig i smagen, sødmen kan være en smule tung, men en spændstig clara frijs-pære har letheden, friskheden og sødmen forenet i én og samme frugt. September er sæson for pære. Clara frijs, doyenne, lucas og andre gamle sorter står i skyggen af æblesorterne. Æblerne er mere tilgængelige, holdbare og nemme at arbejde med, mens pæren lever på lånt tid. Men den har kvaliteter, som til fulde kompenserer for det kortere liv, og pære gør sig for eksempel i særklasse godt i kombination med blå ost.

Foto: Vibeke Volder Aniskørvel fra haven sætter frisk lakridssmag på den lune gedeost over de bløde, grillstegte stykker af pære. De har fået lidt karamel fra sukkerlagen, men madredaktøren foretrækker dem faktisk grillede uden. Foto: Vibeke Volder

Pære i flydende form Pæren stammer fra Italien, og herfra kommer også ordsproget "lad aldrig fæstebonden lære den gode smag af ost og pære". Omkring år 1400 begyndte franskmændene at avle pæresorter frem i området omkring Anjou, og for halvandet hundrede år siden blev doyenne de comice kåret som verdens bedste spisepære. Williams-pæren blev dyrket i England, men har fået sit eget liv i flydende form med franskmændenes eau de vie poire williams. De danske frugtavlere er gået stærkt tilbage over de seneste år, og deres gennemsnitsalder er høj, men man er som regel heldig at finde allroundsorten clara frijs i supermarkedet og kan spørge efter doyenne og lucas-pærer, hvis man er heldig at have en rigtig grønthandler i kvarteret.

Foto: Vibeke Volder Fingermad med inspiration fra Italien. Chenin blanc eller riesling i glasset er godt til hvide oste. Foto: Vibeke Volder

Vikar for æblet Den nemme løsning i køkkenet er et godt salathoved fra friland i kombination med pære i skiver, en håndfuld valnøddekerner og en dressing på basis af olie og balsamico eller hvidvinseddike krydret med salt og peber. Pæren er en oplagt vikar for æble i den klassiske crumble, som løfter enhver eftermiddag med kombinationen af frugtstykker under et låg af lige dele sukker, mel og smør, som har fået en tur i ovnen til en kombination af sødt og knas til kaffen med en klat creme fraiche eller flødeskum.

Foto: Vibeke Volder Blå ost, pære og rugbrød, så er man kørende til en hurtig frokost. Pære og ost er en fin kombination i efterårets køkken. Foto: Vibeke Volder