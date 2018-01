Maden kan være katastrofal, men: Du kan ikke skride fra regningen

Du kan som restaurantgæst klage over maden. Men du kan ikke gå fra regningen uanset, hvor katastrofal oplevelsen er.

Ifølge erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen fra Horesta kan et måltid ikke være så dårligt, at man slipper for at betale regningen. Løsningen ligger i form af udbedringer, kompensation eller et sted mellem nul og den egentlige regning.

- Det er almindelig køberet, at hvis noget har mange mangler, så har du stadig pligt til at betale for ydelsen. Omvendt har modparten pligt til at reparere manglerne. Det er svært ved et måltid, og derfor er det vigtigt at sige fra, hvis bøffen ikke er mør. Du kan helt klart ikke spise et helt måltid og sige, at det var så ringe, at du ikke vil betale. Det vil være stiltiende accept, og du har frataget modparten muligheden for at gøre det bedre, konstaterer Kaare Friis Petersen.

Juristen følger altid selv regel nummer ét om at klage så snart, at man er utilfreds. Hans seneste klage på en restaurant var for fem år siden, da han blev skuffet over et glas hvidvin.

- Jeg fik otte centiliter af en relativ dyr hvidvin. Der er ikke et centilitermål i Danmark, men et glas vin skal svare til en genstand, og med en alkoholprocent på 13 er det cirka 12 centiliter. Du skal op i 12,5 centiliter som minimum, og der blev skænket noget mere, husker Kaare Friis Petersen.

I dag kører mange restauranter med en vinmenu, og her kan man ikke umiddelbart regner med at få mere end et glas til hver ret.

- Man skal ind og se på, hvad der står. Man kan som udgangspunkt kun forvente efterskænkning, hvis det direkte står på menukortet, siger Kaare Friis Petersen.

Han sidder med ved møderne i Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, som undertiden også får klager fra internationale gæster, som besøger danske restauranter. Nævnet havde en sag med en dansk-amerikaner.

- Han havde booket bord til et selskab på en restaurant, som aflyste på grund af overbooking. Han blev tilbudt bord i en søsterrestaurant og blev meget ophidset. Ud fra en forbrugerjuridisk vinkel skal restaurantøren tilbyde noget tilsvarende, og sagen viste de klare forskellige på USA og Danmark, hvor forbrugeren i USA er kongen i højere grad end Danmark og har endnu højere forventninger om, hvad der skal gøres for dem i tilfælde af en aflysning, siger Kaare Friis Petersen.