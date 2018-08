Op ad den sociale rangstige

Peter Andreas Sidenius (Esben Smed) bor i en ikke nærmere defineret jysk by. Han er søn af en indre missionsk præst og flygter fra det stærkt religiøse hjem for at læse til ingeniør i København. Med i rygsækken har han udkastet til det, der bliver hans livsprojekt: At forbinde de jyske åer og søer ved hjælp af et sindrigt kanalprojekt. Men der skal penge til sådan et projekt, og da Peter møder den rige, jødiske Ivan Solomon, som straks omdøber ham til "en rigtig Lykke-Per", synes hans lykke gjort. Per ser muligheder for at få sine kanalplaner realiseret, ikke mindst hvis han gifter sig med Ivans søster Jakobe (Katrine Greis-Rosenthal), og dermed lyn-klatrer op ad den sociale rangstige. Men alt går selvfølgelig ikke som planlagt. Ikke alle ønsker en jævn jyde held og lykke i storbyen - og Pers vanskelige, stædige sind gør det ikke nemmere. Samtidig spøger familien i Jylland stadigvæk i baggrunden, og da Pers mor dør, og han beslutter sig for at vende hjem til begravelsen, opstår der et vendepunkt i hans liv.

Esben Smed har et sikkert tag om Per, der forekommer selvoptaget og ambitiøs, men som først og fremmest er et produkt af sin strenge opvækst og et hedt ønske om at lægge fortiden helt bag sig. Men han er altså svær sådan for alvor at holde af.