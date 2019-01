4)

"While You Were Gone". Det nye album varsles allerede i juni 2015 med Vestbo Trios hidtil eneste single, "All My Fingers Are Thumbs". Nummeret indleder albummet med i alt 10 numre, som følger et par måneder senere.

Trioen kalder selv albummet for sit hidtil bedste udspil - og det mest forskelligartede. Her er, som det siges, "bløde ballader, svampet blues og twangy guitar-stykker".

Producer er den erfarne Lars Skjærbæk.