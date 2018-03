Lp'erne kan bare et eller andet helt unikt - eller...

Ofte ender det som påstand mod påstand. Den ene overbevisning over for den anden. Fordi lyd i meget høj grad handler om ørerne, der lytter.

- Hvis vi snakker om den mest nøjagtige gengivelse af, hvordan et band lyder i et studie, kan streaming med nutidens muligheder langt overgå både lp'er og cd'er.

Sommetider tænker jeg, at meget af fascinationen af vinyl bunder i, at teknikken i det hele taget virker. At man kan få lyd ud af sådan en rund plade.

Diskussionen om vinylens analoge lyd kontra cd'ernes og streamingens digitale lyd bliver meget nemt meget teknisk.Her er (i bearbejdet form) Wikipedias grundlæggende beskrivelse af de to former for lyd-optagelser: En analog optagelse er karakteriseret ved, at optageudstyret er indrettet, så det varierer analogt med lufttrykket fra den originale lyd. Generelt bliver variationerne i lufttrykket omdannet (f.eks. via en mikrofon) til et elektrisk signal, som er analogt med det øjeblikkelige lufttryk. Variationerne i det elektriske signal bliver derefter konverteret til variationer i f.eks. rillerne på en grammofonplade eller i magnetiseringen af et magnetisk spole- eller kassettebånd. En digital optagelse fremkommer ved at konvertere det fysiske udtryk i den originale lyd til en række tal, som derefter kan gemmes og senere kan genskabes ved at "læses tilbage". Normalt bliver lyden konverteret til et elektrisk signal på samme måde som ved analoge optagelser. Det analoge signal bliver efterfølgende konverteret til et digitalt signal ved hjælp af en analog-til-digital-konverter (A/D-konverter). De digitale data bliver derefter lagret på f.eks. en cd eller en harddisk.

Som product manager er han nu, som han selv siger, "blæksprutten midt i det hele". Han skal sammen med virksomhedens afdelinger for udvikling, produktion, salg og marketing prøve at definere, hvilke højttalere kunder og forhandlere efterspørger. Eller med andre ord prøve at ramme markedet og musikfolkets ønsker så præcist som muligt.

Han havde 15 år som forhandler af hifi-udstyr med i bagagen, da han for to og et halvt år siden blev ansat hos Dynadio.

Over de seneste år har den eksklusive del af programmet dog fået følgeskab af højttalere, der kan passes ind i hverdags-folkets budget - med reolhøjttaleren Emit til 4500 kr. for et par som nyeste skud på stammen.

Sådan er det stadig. I rigtigt mange studier verden over bliver indspilningerne lyttet igennem via Dynaudio-højttalerne, og hos de virkelige (og velhavende) hifi-freaks står fabrikkens top-modeller, Evidence Master, som koster op til 750.000 kr. for et par.

For han vil selvfølgelig gerne snakke højttalere, og han er hurtig til at slå fast, at i den sidste ende spiller netop højttalerne en central rolle, når det gælder lyden. Sammen med elektronikken, der behandler lyden, og akustikken i det rum, hvor det hele er stillet op.

44.100 gange i sekundet

Over for dette står digital, som betyder "beskrevet med tal".

Og for at det ikke skal blive alt for langhåret, kan det meget forenklet forklares med, at 44.100 gange i sekundet aflæses den elektriske impuls fra mikrofonen og omdannes til et tal. Det sker i en A/D-konverter - A/D for "analogt til digitalt".

De mange tal kan derefter lagres på en cd eller en harddisk, hvorfra de kan afspilles - og musikken strømmer ud gennem højttalerne.

Vital i processen er den D/A-konverter, som i cd-afspilleren hjemme i stuen omdanner det digitale signal til det analoge signal, forstærker og højttalere kan behandle. For det er den, der skal sørge for, at de 44.100 aflæsninger bliver til en sammenhængende lydbølge.

- Så når vi skal sammenligne vinyllyd og cd-lyd, vil det selvfølgelig være et plus, at kvaliteten på D/A-konverteren er i orden, siger Otto Jørgensen. Men den helt afgørende faktor er kildematerialet - altså den enkelte plade. Intet anlæg - og heller ikke Dynaudios bedste højttalere - kan få en dårlig plade til at lyde godt.