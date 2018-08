Kulturmødet er mere folkeligt end Folkemødet

Og selv om Kulturmødets nye direktør, Trine Bang, der kom fra en stilling som programchef for Aarhus 2017, sagde til det lokale Morsø Folkeblad, at "Kulturmødet ikke skal være en byfest", men "en national begivenhed, som skal være relevant for hele Danmark", så er den lokale interesse alt andet end usynlig. Dels på grund af de over 100 frivillige, der holder sammen på det praktiske undervejs, dels på grund af den veritable folkevandring mod mødets scener og arrangementer, som også er med til at forankre det i den lokale bevidsthed.

Denne kulturelle fjællebod er på få år blevet en cocktail, der ikke kun tiltrækker fagfolk inden for kulturens egne rækker, men også et bredt publikum fra resten af landet, som prøver at være de levende beviser på, at det danske kulturliv ikke er endt i passiv streaming af amerikanske tv-serier fra hjørnesofaen.

Men han er her, Meiner. På Kulturmødet i Nykøbing - og det har han sådan set været alle de fem foregående gange også. Ikke kun i sin egenskab af lokalpolitiker, men også fordi DF'eren er stolt over, at folk fra resten af Danmark har fået øje på hans hjemstavn midt i Limfjorden.

Den lille Liberal Alliance-terrier kastede sig med åben pande ind i mødets mange debatter - og var den suverænt flittigste deltager med i alt 28 debatter i løbet af de 48 timer. Bock var her, der og alle vegne - og levede dermed op til den standard, som folkemødegudfader Bertel Haarder grundlagde i de år, han var kulturminister. Fra årle morgen til sen aften var ministeren til stede og i gang med at diskutere sit ansvarsområde på alle ledder og kanter.

Kulturminister Mette Bock (LA) kom til Kulturmødet med sit forslag til den kommende finanslov om at tilføre kulturlivet 400 millioner kroner. For provinspudsede briller fæstnede sig ved, at en markant del af de mange millioner er øremærket til de store kulturinstitutioner i København som Det kgl. Teater, Det kgl. Bibliotek og Nationalmuseet. Men ministeren stod vedholdende på, at forslaget - som hun understregede endnu kun var et forslag til forhandling med de øvrige partier - kommer hele landet til gode.

Mødet lagde fra land i 2013 i en tid, hvor debatten om 'rådne bananer' og udkant for alvor begyndte at fylde i den offentlige debat. Og på alle kulturmøderne har temaet om 'provinsen kontra hovedstaden' altid ligget lige for. Som et rungende ekko har det ligget over mange diskussioner mellem frustrerede kulturudbydere i provinsen og det tilrejsende kulturparnas fra hovedstaden, der har modtaget verbale tæsk i alle hårdhedsgrader, og de udeblev heller i år.

For første gang kunne mødet på Mors byde på en politisk partilederrunde, sendt direkte på TV 2 News. Foto: Per Bille

Den blinde vinkel fra København

Fredag formiddag sneg hovedstadstemaet sig endnu engang ind - og uden om ministeren - da et panel af avisredaktører og kunstnere diskuterede, om medierne overser kunst og kultur. Efter at Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe havde redegjort for avisens utraditionelle beslutning om at flytte hele sin kulturredaktion fra København til Viby i løbet af efteråret, trillede debatten ind i den vante cirkel, hvor hovedstadens blinde vinkler over for resten af landet blev omdrejningspunktet.

Mellem de mere eller mindre diffuse eksempler på københavneriet skar chefen for Randers Egnsteater, Peter Westphall, igennem med et konkret eksempel: I teatersammenhænge mødes han jævnligt med andre kolleger, primært fra provinsen - altid i København.

"Og da jeg foreslog, at vi i det mindste kunne mødes hver fjerde gang hos os i Randers, lød svaret fra københavnerne prompte, at "så ville der jo gå en hel dag med at komme til mødet..." Ja..." sagde Westphall med et indforstået smil, da han satte ord på den blinde vinkel fra København.

Men alligevel - selv om engagerede kulturbrugere og -udøvere nok altid vil være bekymrede og overbeviste om, at der burde være flere ressourcer til flere spændende projekter, var det alligevel som om, skyerne lettede lidt mere over mange debatter end de tidligere år. Og forfatteren Carsten Jensen afrundede hele københavner-bashing'en i mediedebatten med en klar opfordring til de provinsgæster, der sad i salen - og i det hele taget: "Skid på hovedstaden! Provinsen kan sagtens selv. I behøver ikke København, for I har så meget at byde på!"