Krimidrama: Vulkankvinden og raciststrømeren

Efter næsten et år er der ikke sket meget i efterforskningen af voldtægten og drabet på gymnasiepigen Angela. Politiet er på bar bund, og uden vidner og DNA-match er der ikke meget, de kan gøre. Utilfreds med tingenes tilstand og vel vidende, at det kan betyde upopularitet i store dele af byen, beslutter Angelas mor, den fraskilte Mildred Hayes, at ryste posen og tage andre metoder i brug.

Jo, tre reklameskilte udenfor lillebyen Ebbing tages utraditionelt i brug i "In Bruges"-instruktøren Martin McDonaghs underfundige og karakterstærke "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Et skævt krimidrama, der byder på en engagerende mordgåde, og samtidig på elegant vis former et mikrokosmos, der fungerer som et billede på et USA, hvor stridigheder og kulturelle forskelle og fordomme bør lægges på hylden. For når tragedien og krisen rammer, er vi alle i samme båd. Og vrede afføder blot mere vrede, for nu at citere en af filmens mindre kvikke karakterer, der dog ikke er for dum til at forstå Gajol-æske- og bogmærkefilosofiens klare sprog.

Emnerne er ved første øjekast tunge og uindbydende, men meget overbevisende bruger instruktør Martin McDonagh komedien som forløsende og opblødende element, når han skal vise, hvordan Ebbings indbyggere, både høj og lav, bearbejder og konfronterer byens uopklarede tragedie og smertefulde forbrydelse. Ikke ulig formgrebene hos de ikoniske filmskabere Joel og Ethan Coen, der castede Frances McDormand i rollen som den gravide sherif Marge Gunderson i den beslægtede "Fargo", hvor det makabre, smertefulde og smukke ved lillebyens langsomme trummerum også går bemærkelsesværdigt effektivt hånd i hånd.

I "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" er McDormand ligeledes helt i front. Men på den anden side af loven, med en aggressiv, voldsom adfærd som en ulmende vulkan dækkende over en ubærlig moderlig smerte. Ikke ligefrem den slags kvinder, vi finder flest af i amerikanske film, men formet vidunderligt flerdimensionelt af McDormand og McDonagh, der sammen har skabt en af filmårets mest markante kvindelige figurer. En stærk kvinde af handling og omsorg, men også farligt mærket af stor tragedie, hvilket konstant sender hendes temperament og skarpladte verbale øretæver langt over det røde felt og på kollisionskurs med ordensmagten.

Den perfekte trefløjede hovedrollecasting fuldendes smukt af Woody Harrelson og Sam Rockwell, der på hver deres facon repræsenterer loven i Ebbing. Veteranen Harrelson fremstår bundsolid i rollen som den kræftsyge, dødsmærkede Sherif Willoughby, der udmærket ved, at han aldrig vil fange Angelas morder, men filmens store overraskelse må være Rockwell. Fantastisk nuanceret i rollen som strømeren Dixon, racistisk, vred og loyal strømer, hvis mange fejl som menneske konstant spænder ben for hans evner som panser.

Og hvordan kan man overhovedet føle med eller interessere sig for en racist? Tricket er, at vi fra filmens åbning hver især sætter figurerne i bås som typer, men overraskes, da deres adfærd glider ind i uventede spor. Fru Hayes' gerninger, ansporet af gode intentioner og et brændende ønske om retfærdighed, bringer uventet andre i fare, mens man på helt overrumplende vis føler Dixons isolation og smerte, da han sidder alene på stambaren og drukner sine sorger i alkohol, mens han af et par sorte gæster udpeges som "svinet".

Ved årets Golden Globe-uddeling blev McDonaghs film den store vinder og hentede blandt andet priserne for bedste film og bedste kvindelige hovedrolle hjem til den engelske instruktør, der med sin blot tredje spillefilm viser, at man med grovkornet humor, skarp manuskriptskrivning og solide, nuancerede roller sagtens kan skubbe independentfilmenes problemorienterede tilgang til filmmediet ind i mainstreamens ofte lidt for polerede og politisk korrekte arena.

Krimidrama, engelsk/amerikansk, 115 minutter, tilladt over 15 år.