Krigsfilm: Dilettantteater i fjeldene

Regibemærkningerne står i kø i stort set hver eneste replik i det norske krigsdrama "Den 12. mand". Det er, som om skuespillernes sætninger egentlig burde have været halvt så lange, men for at alle kan forstå, hvem der er gode, og hvem der er onde, skal der lige slås en tyk streg under pointerne.

Historien er ellers i sig selv et Hollywood-drama værdigt, når Jan Baalsrud som den eneste i en lille norsk frihedskæmperspecialgruppe slipper forbi nazisterne med vigtige oplysninger. Baalsrud må kæmpe sig igennem de norske, snedækkede fjelde og isklædte fjorde i sin kamp for at nå til det neutrale Sverige, hvor han kan komme i sikkerhed.

Året er 1943, og tyskerne sidder tungt på Norge. Baalsruds 11 kammerater bliver tortureret og henrettet, men de afslører (selvfølgelig!) ikke gruppens hemmeligheder. Derfor må tyskerne have fat i den undslupne frihedskæmper, og uanset hvilken nordmand eller -kvinde, Balsruud møder på sin flygtende færd, hjælper de ham. Han er deres symbol på frihed, som en af landsmændene siger undervejs. Endnu en regibemærkning forfremmet til replik.