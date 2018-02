Krigsfilm: Bag fjendens linjer

Faktisk er den relativt unge Mitch ikke ledelsens oplagte valg. Han er grøn og uerfaren, men dygtig og ser realistisk på tingene. Og frem for alt er offerviljen på plads. Hver og en af gruppens 12 mænd ved, at overgivelse ikke er en mulighed.

Nicolai Fulsigs amerikanske krigsdrama "12 Strong" er historien om operation Dagger. Den utrolige fortælling om kaptajn Mitch Nelson (Chris Hemsworth) og hans 11 elitesoldater, der i al hemmelighed sendes ind i Afghanistan for at tildele Taliban og Al-Qaeda det allerførste stød i kølvandet på 11. september. Hjælpen venter ikke lige om hjørnet, hvis noget går galt, og ledelsen lægger ikke skjul på, at man ikke regner med, at elitestyrken ODA 595 kommer levende hjem fra missionen, der grundlæggende handler om at komme uset ind i fjendeland og udpege mål for præcisionsluftangreb.

USA's militære ledelse og deres allierede ønskede efterfølgende at slå hurtigt, hårdt og effektivt ned på terrornetværket for at standse yderligere aktivitet i det nordamerikanske.

Den 11. september 2001 kaprede muslimske fundamentalister fire passagerfly og udførte et koordineret terrorangreb mod USA. Angrebet skar et ar i den amerikanske selvforståelse og sendte ikke bare landet, men hele verden ud i en ny krig. Krigen mod terror.

Ikke klar i spyttet

"12 Strong"s akilleshæl er grundlæggende, at den ikke er klar i spyttet. Fulsigs krigsfilm sætter sig mellem to stole, hvorfra den ubeslutsomt vipper mellem at fremstå som et seriøst, karakterstærkt krigsdrama forankret i virkeligheden og noget, der ligner en banal, karikeret actionfilm, hvor patriotismen driver, og tilsyneladende endeløse horder af ansigtsløse fjender falder i den heroiske kuglestrøm, mens vores helte bevæger sig i slowmotion, og himlen eksploderer bag dem.

Ted Tally og Peter Craigs manuskript baseret på Doug Stantons roman "Horse Soldiers" er ellers et bundsolidt grundlag for et krigsdrama i samme kategori som Peter Bergs "Lone Survivor", Eastwoods "American Sniper" og Kathryn Bigelows "Zero Dark Thirty". Alle film der står i den 11. septembers skygge og med karakterfokuseret og smånervøs grundighed tør grave ned i stoffet og lader os følge soldater og agenter på neglebidende missioner både for og bag fjendens linjer.

Desværre strander "12 Strong" i actionfloskler, inden den når så langt som de beslægtede film. Kemien er god mellem stjernerne Hemsworth, Shannon og Peña, der både leverer rigelige mængder af maskulin bonding og gode karakternuancer. Så det er brandærgerligt, at "12 Strongs" danske instruktør Nicolai Fulsig og cheffotograf Rasmus Videbæk overvejende koncentrerer sig om den umiddelbare action, der taler til øjnene, maven og desværre også klicheerne frem for at vise os, hvad der for alvor rører sig under disse barske krigskøteres stålsatte ydre og overvældende offervilje.

"12 Strong"

Krigsfilm, amerikansk, 129 minutter, tilladt over 15 år.