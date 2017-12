Komediedrama: Den tomme skal og den stride kælling

Som situationskomedie og indspark i MeeToo-debatten fungerer "En frygtelig kvinde" til et vist punkt, men den mandlige hovedperson er for uinteressant i længden.

Det fede ved den her film er, at man ikke kan undgå at tage stilling. Som mand er det uundgåeligt at spørge sig selv, hvor meget af sig selv man kan se i filmens mandlige hovedperson. Og hvor meget den kvindelige hovedperson ligner de kvinder, der har været i ens liv. Mens kvinder kan stille de samme spørgsmål med omvendt fortegn. Det ufede er nok, at et ikke ubetydeligt segment af mænd - og en del kvinder såmænd, der føler sig krænkede og intimiderede over hele #MeeToo-bølgen - på forhånd har omfavnet "En frygtelig kvinde" uden at have set andet end traileren og løse klip. Og selv om "En frygtelig kvinde" har været undervejs, lang tid før #MeeToo eksploderede, så er den i grad blevet hvirvlet ind i debatten, hvilket instruktøren Christian Tafdrup heller ikke har virket helt uinteresseret i bedømt på visse interviews op til premieren. "En frygtelig kvinde" kan på den baggrund ses som et angreb på den måde, hvorpå kvinder er i stand til at manipulere og tilføre mændene mentale kæberaslere, som angiveligt rammer hårdere, end når mænd klapper kvinder i røven. Den kan ses som en slags kontrastød til, hvad nogen ynder at kalde "de hysteriske feministers #MeeToo-heksejagt".

Karikatur og præcision Handlingen kan refereres ultrakort: Rasmus møder Marie, sød musik opstår, de flytter sammen, og Rasmus bliver manipuleret helt ud på et fortabt sidespor af den kontrollerende Marie. Det fede ved den her film er nok Marie. Spillet af Amanda Collin med en udstråling, man(d) umiddelbart forelsker sig i. Hun er fremstillet et sted mellem det præcise og det karikerede. Der er delelementer af Marie, som de fleste af os kan genkende fra kvinderne i vore liv. Men hun bliver også sat på spidsen på en måde, så hun alligevel ikke rigtig ligner nogen. Hvilket er en form for overdrivelse, der fremmer forståelsen og fremprovokerer den efterfølgende diskussion, som "En frygtelig kvinde" uundgåeligt må føre til. Og i øvrigt er det ikke i de store rystelser, men i de små umærkelige skred i magtforholdet mellem Rasmus og Marie og i blikket for detaljen, at filmen fungerer bedst og til tider sublimt, bittersødt humoristisk. Det knap så fede er nok Rasmus, som på en eller anden måde er en tom skal. Vi kan se, at han mister sig selv, efterhånden som Marie kommer til at dominere hans dagligdag i stort og småt. Men hvad er det egentlig, han mister? Er der noget, han brænder for andet end fodbold og bajere med drengene? Hvis vi for alvor skal engagere os i "En frygtelig kvinde" dybere end latteren, kræver det, at vi engagerer os i og føler med Rasmus, og det er sgu svært at mobilisere den store medfølelse med en person, der aldrig bliver foldet ud over et stadie af Peter-Pan-syndrom-ramt skvattethed.