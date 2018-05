Komedie: Slip livet løs

Makkerparret Olivier Nakache og Éric Toledano scorede velfortjent et overordentligt hit med komediedramaet "De urørlige", hvor den lamme, velhavende Phillippe helt uventet fandt en ven i gadedrengen Nis. Historien om den forstokkede, hvide magthaver og den sorte tjener blev gendigtet, skævvredet og fortalt overordentligt sympatisk i kørestolshøjde. Det var voldsom, forførende feel good med bred pensel, men stik mod alle odds fungerede det forrygende, og den vandt alles hjerter. Eller så godt som. Fast forward til det humoristisk anlagte ensembledrama "C'est la vie!". Ligeledes udtænkt af filmskaberne Nakache og Toledano. Her er vi inviteret til overdådigt herregårdsbryllup. Oplevet fra festarrangørernes side. Det gensidige respektdrama fra "De urørlige" er mangedoblet til et nærmest uoverskueligt cast, hvor det stærkeste omdrejningspunkt er den hidsige cateringchef og bryllupsplanlægger Max. Fokuseret og charmerende spillet af veteranen Jean-Pierre Bacri. Et luksuriøst herregårdsbryllup i udkanten af Paris ligner ren rutine for Max, men som aftenen skrider frem ligner brylluppet den rene dødssejler. Overtjeneren lægger an på bruden, brudgommen er et selvhøjtideligt fjols, DJ'en har meldt fra, og nu står man tilbage med dilletanten James. Og chefen selv er en stresset knude, der er bange for skattevæsnet, utro mod konen og nok har sans for store fester, men på et personligt plan mangler sans for livet. Og det er blot begyndelsen.

Hvor blev magien af?

Charmerende skuespillerpræstationer til trods føles "C'est la vie" langt hen ad vejen som en overpyntet stresspyramide af krisemomenter og halvbagte vittigheder. På den positive side tegner Nakache og Toledanos seneste komediedrama et optimistisk, spraglet billede af et Europa i forvandling. Det er oplagt at se løjerne som en kommentar til et postmoderne Europa, hvor magthaverne er villige til at afhænde magten, og kønsroller og racestereotyper er i voldsom forvandling. Man kan mærke, at i hvert fald filmskaberne fordomsfrit tror på, vi nærmer os en tolerance på tværs af køn, race og sociale skel. Forvandling, forandring og samfundsspejlende manuskriptkrummelurer er altid velkomne, men substansen skal kunne mærkes gennem herlighederne og gives videre til publikum, og lige nøjagtig der føles "C'est la vie!" en anelse for let, repeterende, fortællemæssigt løs og hyggelig til for alvor at ramme plet. Det mærkes, at Nakache og Toledano ivrigt har forsøgt at skabe et publikumshit med bred appeal, men magien, kemien og humøret, der gjorde "De urørlige" til et fænomen blandt feel good-film, mangler.

"C'est la vie!"

Komedie, fransk/canadisk/belgisk, 117 minutter, tilladt for alle.