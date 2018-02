Komedie: Rablende vanvid

Det er altid respektfuldt over for filmen, hensynsfuldt over for ens medpublikum og ofte informativt eller absurd morsomt at blive siddende i sit sæde, til efterteksterne har rullet færdig. Til "Game Night" er det absolut bydende nødvendigt, da hele opklaringen af det vildt indviklede og skrupforvirrede plot foregår under disse eftertekster og endda nyt og opfindsomt er kædet direkte sammen med rollelisten: Frækt anderledes og totalt opmærksomhedskrævende, som også hele filmen er.

I starten af "Game Night" tror og håber vi vidende og intelligente publikummer endda, at det vil være muligt at lege med: Besvare spørgsmål, løse gåder, indtil tempoet på både spil, ageren, gæt og grimasser går totalt amok i rablende vanvid.

Som titlen så præcist siger, er "Game Night" tæt beslægtet med to tidligere film: "Date Night" og "The Game". Som i "Date Night" udsættes et helt almindeligt ægtepar her for de mest vanvittige, livsfarlige begivenheder, som fremkalder det tapreste, sejeste og mest opfindsomme i dem, og som i "The Game" er nogle af disse vanvittige, voldelige, actionmættede begivenheder også her måske iscenesatte og betalte scenarier, eller de er måske helt ægte.