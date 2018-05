Komedie: Krise i ammeboblen

Ved barn nummer to gik 40-årige Marlo næsten ned med flaget. Bagefter kneb det med at få karrieren tilbage på sporet, og nu kører dagene i den opslidende hverdags-rutineprægede rille, mens barn nummer tre melder sin ankomst. Børnenes succesrige og irriterende overskudsagtige onkel lufter tanken om en nattebarnepige. Lige for at tage toppen af presset. Han skal nok betale. Aldrig i livet. Marlo lægger ikke skjul på, at hun betragter den slags som en falliterklæring, men samtidig ved hun godt, at hun ikke er som de perfektmødre, bladene fremstiller. Med stivnede smil og en evig, kunstig glædesrus over at have børn. Snart indfinder barnepigen sig. Mærkelig og lidt uhyggeligt med fingrene prikkende på ruden. Den tyveårige Tully er fyldt med hippiepladder og positiv feenergi. Nærmest uvirkelig. Marlos modsætning. Og alligevel. De er mærkværdigt på bølgelængde, og snart er de mere end mor og barnepige. Veninder, der nok skal få vendt problemerne omkring det lille hjems tredje barn til en succeshistorie. - Perfekte mødre arrangerer fester og bager cupcakes, der ligner Minions. Ikke mig. Jeg er for træt. For vred på verden, betror Marlo sig ærligt og lidt skamfuldt til barnepigen Tully i Jason Reitmans komediedrama "Tully". For det er skamfuldt ikke at være stærk. Og ekstra skamfuldt ikke at have økonomi til en speciallærer til ens barn med særlige behov eller en superbarnepige, når tingene brænder på.