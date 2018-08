Knud Romers højeste ønske opfyldt - igen

"Gudernes forlag", som Romer kalder det tyske Insel Verlag, har valgt at udgive Romers nye roman "Kort over Paradis".

Bøger: Ja, men det kan jo ikke blive større.

Knud Romer beundrer det tyske forlag Insel Verlag over al måde. Forlaget har udgivet nogle af Romers litterære helte.

- Jeg trykkede næsen mod ruden ind til forlaget i Lindenstrasse, som havde udgivet Hugo von Hofmannsthal og Rainer Marie Rilke - gudernes forlag. Det eneste og bedste jeg kunne forestille mig var at være tysk poet og udkomme på Insel Verlag...

Sådan skriver Romer selv i et kapitel i bogen om sin barndom. Samtidigt erkender han, at det bliver hans ulykke. For ønsket kan aldrig opfyldes.

Og så vil skæbnen alligevel, at det kan det. Allerede med debutromanen "Den der blinker er bange for døden" blev Knud Romer den førte nulevende dansker, der blev oversat og udkom på Insel Verlag. Og nu har det fornemme, tyske forlag besluttet også at udgive Romers anden roman, den nyudkomne "Kort over Paradis".

Der er gået 14 år mellem Romers to romaner. I mellemtiden har forfatteren så sammen med billedkunstneren John Körner lavet en herlig bog om bogstaverne - et festligt, begavet alfabet for børn.

Og da så romanen "Kort over Paradis" udkom, viste den sig at være værd at vente på. Den selvbiografiske fortælling om Romers barndom er så velskrevet og så "gennemdansk" - at det må blive et enormt arbejde at oversætte bogen til tysk. Men den er på vej.

Romers umulige ønske bliver altså opfyldt - for anden gang.