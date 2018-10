Kim Larsens erindringer kommer ud i julehandlen

Planen var, at biografien skulle have fulgt Kim Larsens karriere helt op til i dag, men det satte dødsfaldet den 30. september en stopper for.

Gennem hele sin lange karriere beskyttede Kim Larsen sit privatliv og sagde konsekvent nej til at medvirke i bøger om sig selv. I hvert fald lige indtil livet var ved at rinde ud.

En god fortæller

Jens Andersen fortæller om nogle givende samtaler med Kim Larsen.

Hver gang de mødtes, sad Kim Larsen klar hjemme i køkkenet i Odense med guitaren, smøgerne og kaffen inden for rækkevidde. Klar til at fortælle.

- Jeg tror, at Kim Larsen selv var overrasket over, hvor detaljeret hans livsfortælling blev, som den skred frem. Det var ligesom lag på lag, der pludselig var sat i skred. Det rullede bare derudaf, og det virkede også som om, han blev mere og mere inspireret og undervejs flyttede erindringer over i sit musikalske univers. Hver eneste gang sluttede han vores lange samtaler med en lille dramatisk cliffhanger, så jeg kunne glæde mig til næste gang.

Som impresario for Kim Larsen har odenseanske Jørn "Ørn" Jeppesen fået utallige henvendelser fra folk, der ville skrive Kim Larsens erindringer.

- Kim gad ikke gå ind i det. Lige indtil Jens Andersen kom ind i billedet, for Kim havde respekt for hans forfatterskab. Kemien mellem dem var perfekt, så Kim gik derefter helhjertet ind i opgaven. Til det sidste ærgrede det Kim, at de ikke nåede at blive færdige med hele fortællingen, men nu færdiggøres bogen i den ånd, som har præget hele samarbejdet. Resten af historien håber både familien og jeg på, at Jens laver senere, siger Jørn "Ørn" Jeppesen, der som impresario og medlem af Kjukken var en nær ven af Kim Larsen.