Kim Larsen-minder: Larsen tog fusen på Smukfest og verdensstjernerne

I Bøgeskoven var Kim Larsen både i 2016 og 2018 en kæmpestjerne, men i 2015 blev han undervurderet i en sådan grad, at det medførte både ny scene og større publikumssikkerhed året efter.

12 gange har Kim Larsen været på festivalplakaten i bøgeskoven ved Skanderborg, tidligere Skanderborg Festival, i dag kendt som Smukfest.

Alligevel undervurderede festivalledelsen Kim Larsens popularitet, da han i 2015 skulle optræde på festivalens næststørste scene, Rytmescenen. Det indrømmer festivalens nuværende formand, dengang næstformand, Poul Martin Bonde.

- Skal jeg være bagklog, skulle han nok have spillet på Bøgescenerne (festivalens største, red.), men vi troede, han ville passe godt på Rytmescenen, men undervurderede, hvor mange han kunne trække. Dengang kom man ind fra siden til scenen, og der blev skabt en flaskehals, hvor nogle følte sig utrygge og ville ud igen. Vi var desværre lidt for sene til at standse tilgangen og måtte kortvarigt stoppe koncerten, indtil der var styr på det igen, husker han.

Ingen kom alvorligt til skade, men året efter præsenterede Smukfest som en direkte følge af episoden en helt ny scene, der vendte anderledes og havde flere tilgangsveje.