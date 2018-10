Kim Larsen-minder: Larsen bad om ro og røg

Kim Larsen stoppede midt i et nummer, da to publikummer talte for højt under hans koncert i Esbjerg. Arkivfoto: Morten Flarup

Kim Larsen gad ikke høre på snak fra publikum under koncerterne, og han ville have lov til at ryge sine smøger.

Esbjerg: Kim Larsen var kendt for ikke selv at holde mund, men når andre talte under hans optræden, blev han mopset. Under en koncert på spillestedet Tobakken i Esbjerg i november 2016 var der tæt på scenen to publikummer, der efter Kim Larsens mening talte lidt for højt sammen. - Jamen, vi holder da bare lige en kunstpause, så I kan få snakket færdig, lød det fra Larsen, der standsede midt i en sang til den udsolgte koncert. Han brød sig ikke om at blive afbrudt eller dele opmærksomheden med andre, når spotlightet var tændt. På daværende tidspunkt havde Tobakken som det første spillested i Danmark allerede forsøgt at gøre noget ved det stigende problem med snak og larm under koncerter, og det var også på grund af Kim Larsen.

Sssh ... - I maj 2015 spillede Kim her også, og der var en nærmest identisk situation med snak blandt publikum under koncerten, og kort forinden havde Allan Olsen oplevet samme problem. Da Kim Larsen så skulle komme igen i 2016, satte vi gang i kampagnen "Sssh", hvor vi med plakater og beskeder på storskærm i salen opfordrer publikum til at være stille under koncerterne, fortæller booker på Tobakken Erik Lodberg. Kim Larsen spillede i mange år fast på Tobakken, når han gæstede Esbjerg, men i 00'erne flirtede han et par gange med Musikhuset Esbjerg og gav et par koncerter der, men det droppede han igen. - Der var et vældigt palaver omkring rygning både på scenen og i omklædningsrummet. Kim Larsen gad sgu ikke stå udenfor på en trappe og ryge en smøg, og så kom han tilbage til os på Tobakken, hvor vi er knap så restriktive på det punkt, selv om vi altså har skilte med rygning forbudt hængende rundt omkring, siger Erik Lodberg. Med hensyn til larm og snak blandt publikum under koncerter er det stadig et stort problem mange steder, også selv om Kim Larsen gav sit besyv med.