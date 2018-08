Kender du typen? Sådan ser din Tønder Festival ud

Hipsterfar

Hipsterfars højdepunkt indtræder allerede torsdag aften kl. 20, når amerikanske Jeffrey Foucault med sit alsidige miks af folk, blues og country spiller i Pumpehuset. Og er en koncert ikke nok, er det godt, at han spiller igen lørdag kl. 14.15 på Open Air-scenen.

Og nu kan man jo ikke være to steder på samme tid, men hvis man kunne, ville Hipsterfar have hørt The Mavericks. Det sprudlende band fra Miami serverer en cocktail af country, folk, blues, tex-mex, twang, latin og rootsrock på Open Air-scenen kl. 20.45.

Fredag eftermiddag er det californiske Sam Outlaw, der viser Tønder Festival, hvordan country skal skæres - kl. 15.30 i Telt 1. Og man er vel ikke fra L.A. for ingenting, så det er med store armbevægelser, selvironi og overdrevne cowboyoutfits på ægte Hollywood-manér. Sam Outlaw spiller også torsdag kl. 23.30 i Telt 2.

Det er heldigt for Hipsterfar, at flere af navnene på festivalen spiller mere end én gang, for Colter Wall spiller både torsdag i Bolero-teltet kl. 22 og igen fredag i Telt 1 kl. 22. Den kun 22-årige canadier spiller for fulde huse verden over med sin rå og følsomme stemme som vigtigste instrument.

Lørdag i Visemøllen kl. 20.30 er det duoen Jolie Holland & Samantha Parton, som sætter et smørblødt festivalpunktum for Hipsterfar. I deres ny- eller genfundne samarbejde har de ladet sig inspirere af Bob Dylans album "Nashville Skyline", og det er jo ikke til at stå for for en hipsterfar. De spiller også søndag kl. 10 i Bolero-teltet.

Bobler: Artist Talk med Jeffrey Foucault i Pumpehuset torsdag kl. 13.