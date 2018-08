Kender du typen? Sådan ser din Smukfest ud

Ung i 90'erne

Det går allerede galt onsdag kl. 17.45, når 90'er-popsensationen Aqua sparker Smukfest i gang på Stjernescenen. I det øjeblik René Dif messer "Come on Barbie, let's go party" er der ingen vej tilbage, og "Ung i 90'erne" forvandles til sit teenage-jeg med rottehaler og lakbukser.

Endnu vildere bliver det kun nogle timer senere. Det er Britney Spears, det er kl. 23.15 på Bøgescenen, og det bliver både "Crazy", "Toxic" og en lille smule ups, som i "Oops, I did it again".

Torsdag er det Medina kl. 17 på Bøgescenen, der indleder en go' smukfestdag. Og selvom hun er for ung til at have været noget i 90'erne, smager det alligevel lidt af fisk. Kl. 23 er det Hugo Helmig i P3-teltet, der får pulsen op og gør hjertet blødt.

Bananarama er godt nok mere 80'er end 90'er, men fredag kl. 19.45 på Stjernescenen har "Ung i 90'erne" tænkt sig at gå som en egypter.

Og kan man ikke få nok af efternavnet Helmig, er det godt, at far Thomas et par timer senere lige kommer og viser, hvordan Stjernescenen funkler allerbedst, når han går på kl. 21.30.

Lørdag starter tidligt, for "Ung i 90'erne" vil simpelthen ikke gå glip af live-udgaven af Mads og Monopolet på Sherwoodscenen. Det er naturligvis kl. 9, og mon ikke det bliver et al-de-les frem-ragende program?

Kl. 19.45 er det Fab Morvano, der nikker gevaldigt til nostalgien. Måske ringer navnet ikke så mange klokker, men hvis vi nu siger Milli Vanilli, så siger du måske "Girl, you know it's true" ...

Bobler: Når nu man er en stjerne på et dansegulv, skal man da se Rasmus Seebach på Bøgescenen søndag kl. 21.30.