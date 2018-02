Kakkelovnsrør og Humlebier og alle de andre historier om Nimbus-motorcyklerne

Industrimuseet i Horsens og danske Nimbus-entusiaster markerer med stor udstilling, at for 100 år siden blev den første af de legendariske motorcykler prøvekørt.

- P.A. Fisker skriver i sine erindringer, at det skete på dagen for våbenstilstanden efter Første Verdenskrig, d.v.s. 11. november 1918, men vi ved nu ikke helt, om det holder, siger Knud Jørgensen, Nimbus-entusiast og en af hovedkræfterne bag det lille Nimbus-museum på Industrimuseet i Horsens.

De danske Nimbus-motorcykler blev fra 1920 til 1959 produceret af firmaet Fisker og Nielsen, som også står bag Nilfisk støvsugere og andre rengøringsmaskiner til industrien.Første model var det såkaldte "Kakkelovnsrør", der fra 1920 til 1928 blev fremstillet i to typer, Type A og Type B. Navnet refererer til, at benzintanken ligner et kakkelovnsrør. Den samlede produktion blev på 1252 eksemplarer. Efter et par års pause introducerede Nimbus i 1934 sin Type C, også kaldet "Humlebien", fordi dens motor lød som en summende bi. Frem til 1959 fremstillede virksomheden 12.715 af disse motorcykler. Selv om produktionen blev lagt ned for nu knap 60 år siden, vurderes det fra de danske Nimbus-entusiasters klub Danmark Nimbus Touring, at der stadig kører ca. 100 af Type A- og Type B-maskinerne og ca. 6000 Type C-maskiner. Herhjemme er ca. 4300 Nimbus-motorcykler indregistreret og på nummerplader. I Norge er der anslået et par hundrede stykker, i Sverige tilsvarende. Desuden kører motorcyklerne i bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, USA og flere andre lande; så langt væk som i Australien findes eksempelvis fem maskiner.

- Hentet sådan i rimelig nærhed af Horsens, konstaterer Thomas Secher, formand for klubbens museumsudvalg med den tilføjelse, at "vi kunne sagtens have lånt endnu 32 uden at skulle køre mange kilometer mere".

Og så folder Danmark Nimbus Touring sig også ud nu, da 100-året for de første prøvekørsler giver anledning til den aktuelle udstilling. Her står det kommende par måneder 32 Nimbus'er, otte fra Nimbusmuseets samling, de øvrige lånt hos medlemmer af klubben.

Udstillingen "Kakkelovnsrør og Humlebi" om Nimbus-motorcykler gennem 100 år åbner på Industrimuseet i Horsens lørdag 10. februar.Udstillingen varer påsken over, dvs. til og med 2. april. Og at den slutter dér, hænger sammen med, at i vintermånederne dækker de gængse forsikringer ikke kørsel på motorcyklerne. Først med forårets komme bliver der igen adgang til landevejene, og så vil ejerne af de 32 udstillede motorcykler gerne have deres tohjulede venner hjem. I forbindelse med udstillingen er planlagt foreløbig to foredrag: 17. februar om en Nimbus-tur til Nordkap, 17. marts om hærens Nimbus-maskiner.

For Knud Jørgensen kom nærkontakten, da han i de sene 1950'ere var soldat og dér blev ordonnans med egen Nimbus. Han har været fan siden, har ejet indtil flere maskiner og holder sammen med sin kone stadig fast i to, så hun kan køre den ene, han den anden på ture ud fra hjemmet i Aarhus-forstaden Højbjerg, i ferietiden med kurs nordpå til de lyse nætter.

Tallet siger noget om, at vi med Nimbus har fat i et stykke legendarisk industri-historie. Rigtigt mange med hang til motorcykler har ejet eller prøvet at køre på den danske motorcykel, enten de første typer, der gik under navnet "Kakkelovnsrøret", eller de senere, som fik tilnavnet "Humlebien".

Så her er den beskidte racer-motorcykel, den mørkegrønne militær-cykel med maskinkanon i sidevognen og postvæsenets gule model, hvis sidevogn er beklædt med asbest, for hvis der nu gik ild i motoren, måtte det endelig ikke skade breve og pakker...

Derfor står de 32 køretøjer linet op i grupper: Nimbus som varekøretøj, Nimbus som sport, Nimbus som turistmaskine, Nimbus som ferie-køretøj, Nimbus i det offentliges tjeneste som transportmiddel for postbude, politibetjente, militært personel og for Civilforsvaret.

At være i selskab med de to Nimbus-ejere betyder masser af historier om motorcyklerne. Og der skal ikke mange hints til, før det kommer til at handle om teknik som motortyper, forgafler og originale reservedele.

- Den blev der ikke set på med blide øjne, da ejerne dukkede op til et træf, siger Knud Jørgensen og illustrerer på den måde, at de fleste Nimbus-ejere er klar over, at de ejer og passer på dansk designhistorie.

Og tidsmæssigt i den anden ende et par af de modeller, Nimbus-fabrikken havde udset til at tegne fremtiden, inden tallene på bundlinjen i 1959 blev så røde, at det blev besluttet at lukke produktionen ned.

- Du kan godt finde dem billigere, men inden du er færdig med at sætte i stand, er du oppe i samme pris som et renoveret eksemplar, konstaterer Thomas Secher.

- Da markedet var længst nede, siges det, at man på militærets auktioner kunne købe en Nimbus for 75 kr., fortæller Knud Jørgensen.

- Du kunne da købe en Folkevogn til samme pris som en motorcykel, og så foretrak flertallet at komme under tag, fortæller Thomas Secher.

Som sagt sluttede eventyret i 1959. Interessen for motorcykler tog et mærkbart dyk, og det ramte Nimbus.

Jorden rundt og lidt til

Og hvis nogle nu sidder og undrer sig over, at voksne mænd og kvinder kan finde nydelse i at køre rundt på nogle for længst forældede motorcykler, er de to entusiaster klar med en historie, der belyser, at med Nimbus taler vi om kvalitet, der bare holder.

For tilbage i de tidlige 00'ere kørte et par englændere på moderne motorcykler sammen med følgebiler og et kamerahold ud i verden og fik en vældig tv-udsendelse ud af det.

Den blev bl.a. set af de to nordmænd Tormod Amlien og Håvard Bræin, som ikke var imponerede. Så de drog i 2006 af sted på hver sin Nimbus-motorcykel - fra Oslo til Singapore.

Tre år senere lød projektet på Jorden rundt og lidt til, så speedometeret nåede at tælle 75.000 km, inden de to gange to hjul igen mærkede norsk asfalt.

Alt sammen på et par maskiner fra 1930'erne.

Nimbus-maskiner!