Journalistformand om ny mediebog: Interessant men stokkonservativ

Bogen "Den journalistiske forbindelse", skrevet af blandt andre Per Westergård, der har været chefredaktør på Fyens Stiftstidende og Århus Stiftstidende, er konkret og interessant men for pædagogisk og stokkonservativ i sin formidling, mener gæsteanmelder Lars Werge, der er formand for Dansk Journalistforbund. Han giver bogen 4 ud af 6 stjerner.

Tidligere chefredaktør Per Westergård og ph. d. Søren Schultz Jørgensen har skrevet bogen "Den journalistiske forbindelse" som en odyssé gennem et medielandskab, der for det trænede øje ligner et oprørt hav på den yderste dag.

Er man til gengæld involveret i branchen, kan bogen være svær at komme uden om. Og det er ikke kun, fordi den i disse dage bliver læst af rigtig mange redaktører og indflydelsesrige folk, men fordi den rent faktisk giver et stærkt overblik og nogle relevante bud på forandringer.

Man kan selvfølgelig godt bilde sig ind, at en bog på 360 sider om et fag og en branche i frit fald kan tiltrække andre end fagets egne udøvere og enkelte nørder.

Konkret og interessant

Alene i Danmark har købere gennem de seneste årtier forladt papiraviserne i hundredtusindvis. Medievaner er blevet forandret, og borgerne er blevet vænnet til, at nyheder koster ingenting - enten i form af en gratisavis eller i form af frit tilgængelige nyheder på nettet.

Samtidig er tilliden til medierne og journalisterne i frit fald; den tabte tillid baserer sig på flere ting, herunder at journalister begår fejl, at medierne er for lukkede og uigennemsigtige og dermed ikke til at stole på - og så peges der jævnligt på, at pressen enten er for kritisk eller for negativ.

I meget overordnede træk var det dette bagtæppe, der fik Westergård og Jørgensen til at rejse ud i verden. Ud til 50 nytænkende medier i Europa og USA. Ud at tale med redaktører og beslutningstagere på disse medier for at afæske dem svar på, hvordan mediebranchen løser den krise, den er i.

Man kan sige, at formålet med turen har været at nå frem til den titel, de har valgt på bogen - og undgå dén, der ligger snublende nær, og som mange af fagets udøvere kan føle tættere på: Den journalistiske forbandelse.

Det lykkes forfatterne at give konkrete, interessante og anvendelige bud på metoder til at bringe medierne ind i den ny virkelighed.

Det er for eksempel det supernørdede Geek Wire i Seattle, der udelukkende fokuserer på teknologi og iværksætteri i et meget specialiseret og videnstungt set-up og ad den vej har opnået mellem 1½ og 2 millioner unikke brugere på sit site hver måned.

Det er også den traditionelle tyske avis Braunschweiger Zeitung, der har optimeret læser-arrangementer og klubhus-tanken på den ene side, og har raffineret avisens rolle som "borger-avis" med inddragelse af læserne og brugerne på en måde, så oplaget har det bedre end længe.

Og visitten hos Billy Penn i Pennsylvania er også inspirerende: Netmediet har knivskarpt fokus på de 18-35-årige og har udviklet dette, så man har masser af brugere/læsere og tjener ganske godt. Dette er et eksempel på et nyt medie, opstået på askerne af mediernes nedtur.

Sådan er bogen ganske tankevækkende med gode eksempler på disruption af gamle vaner og bud på nye veje at gå. Sådan som oldtimeren Wall Street Journal for eksempel gør ved at satse benhårdt på Snapchat-mediet til at skabe dialog med brugere og øge tilhørsforholdet til avisen hos dem.

Dette og mange andre eksempler er med til at skabe billeder og forestillinger om, hvordan tingene er blevet forsøgt løst rundt i den vestlige verdens kriseprægede mediebranche.