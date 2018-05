John Cleese i Randers: Tilstedeværelsen var den største bedrift

John Cleese er blevet gammel. Ikke kun i krop, men også i sind. Det var tydeligt, da han torsdag besøgte Værket i Randers med showet "Last Chance to See Me Before I Die". Men publikum var begejstrede for at se en levende legende for måske sidste gang.

Så stod han der. En mand, hvis karriere i showbiz begyndte, da han studerede jura på Cambridge Universty og boede sammen med en hamster og et låst klaver. Nu på Værkets scene i Randers i en sal stopfuld med forventningsfulde fans.

John Cleese blev præsenteret som en levende legende og en gammel mand, der har brug for sine hvil. Sidstnævnte er også grunden til, at han i forbindelse med showet "Last Time to See Me Before I die" ikke stiller op til interview, for "John skal hvile både før og efter showet", skrev hans personlige assistent i en mail til avisen.

Med sig på scenen havde Cleese en caféstol, som han halvsad på under stort set hele showet. Et tilhørende barbord og en ekstra stol med tilhørende tøjdyr med gevir, som ikke blev nærmere forklaret. Men måske mere vigtigt også tre telepromptere og et lærred til fremvisning af fortidens storhed - eller "happier times", som han kaldte det.

- I undrer jer nok over, hvorfor en megastjerne som mig er her et sted i Danmark, som ikke er København, sagde John Cleese.

Publikum grinede. Men den sætning skulle senere vise sig at være en af de få, den aldrende komiker ikke har sagt adskillige gange før.