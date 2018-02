Jesper Wung Sung: Forfatteren med øre for det usagte

Jesper Wung Sung vidste i mange år, at han var nødt til at skrive historien om sin kinesiske oldefar, der kom til Danmark for at blive udstillet i "den kinesiske landsby" i Tivoli. Men forfatteren manglede modet. Historien var for vigtig, krævede for stor respekt, og ærefrygten fyldte så meget i ham, at han længe troede, at han først ville blive i stand til at fortælle historien, når han var blevet klogere, gammel, mere erfaren.

Alligevel endte han med at skrive - i perioder manisk, hvilket er usædvanligt for den normalt så planlæggende forfatter, der katalogiserer sine ideer i ringbind og strukturerer sin tid. Så da romanen, som hedder "En anden gren", var færdig i sommers, var han tydeligt lettet og forløst.

Nu kan den sydfynske forfatter også være fortjent stolt. Ikke blot udgør de mange anmeldelser en rose-buket, som er usædvanligt stor og strålende, nu kan han også glæde sig over at have modtaget en af Danmarks fineste forfatterpriser "De Gyldne Laurbær", som er boghandlernes pris.

Det er andet år i træk, at slægtshistorie og Fyn er stærkt repræsenteret på vinderpodiet. Sidste år gik prisen til Merete Pryds Helle for romanen "Folkets skønhed", hvis afsæt var forfatterens bedsteforældre på Langeland, mens årets vinder er fra Svendborg, opvokset på Ærø.

Jesper Wung Sung er det rigtige valg til prisen. Ikke blot var det en litterær overraskelse, at forfatteren, der i lang tid har skrevet børnebøger, pludselig skrev om sin kinesiske oldefar - og oldemor. Romanen er også velfortalt i en grad, der hører til sjældenhederne. Sprogligt brillerer forfatteren med et levende og beskrivende sprog, og han skriver om mennesker, deres sind og følelser på en måde, så forståelsen bliver større end ordene i sig selv berettiger til. Han slår en tone og en stemning an, der indfanger både det sagte og det usagte.

I "En anden gren" er den psykologiske indsigt og indlevelsesevne så stor, at det gør ondt i hjertet at læse om oldeforældrenes smerteligt svære liv. Et liv langt fra Hollywood-opskriften om først at gå så grueligt meget ondt igennem for at ende lykkeligt til sine dages ende.

"En anden gren" kredser om at føle sig udenfor. At være anderledes. Oldefaren San ser anderledes ud, og han må kæmpe med voldsomme fordomme og forfølgelse. Det rammer også hans danske hustru, Ingeborg, der ved at vælge sin elskede San mister sin familie, som vælger hende fra, og hun tvinges selv til at fravælge sin nationalitet.

- Den her bog spejler min egen selvforståelse. Det vil være hyklerisk at tale om mit eget mod, når nu San og Ingeborg var så modige, men jeg genkender modet til naturligt og ubesværet at springe ud i det, man ønsker. Ikke at være bange for at være anderledes. At længes efter noget andet og stå ved sine valg, fortalte Jesper Wung Sung undertegnede i en sensommersamtale om bogen.

- Jeg kan se, at hele mit forfatterskab har kredset som små planeter omkring denne store, sagde han også, for det er langt fra første gang, at forfatteren skriver om at være anderledes og udenfor og om drømmen om at være almindelig. Her kan man tale om et tema, der har fulgt ham i både hans børne- og voksenlitteratur.

Boghandlerne har i år kunnet stemme på 48 forfattere. Jesper Wung Sung fik en tredjedel af stemmerne. Det er en betydelig sejr. Med prisen følger en laurbærkrans, et diplom og et boggavekort på 2500 kroner, han får overrakt til årets laureatfest til foråret.