Tre sange fra "Fastland"

Tina Dickows fortæller her om tre af sangene på den nye plade "Fastland". De kan høres live 15. og 16. februar 2019 i Musikhus Aarhus samt 30. marts 2019 i Odeon, Odense:



1. "Adams House""Adams House" blev oprindeligt skrevet til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Den er inspireret af kronprinsens studietid i USA, hvor han godt kunne lide at hænge ud i "Adams House", som var et mere almindeligt og afslappet kollegium.- Tidligere ville jeg måske nok have tænkt: Nej det er alt for poppet. Det er ikke mig. Hvor denne gang tænkte jeg: Jo gu' er det da mig, fortæller Tina Dickow.2. "Fancy"



"Fancy" er en klaver-båret og mere elektronisk sang, der handler om anti-materialisme.



- Der er jeg lige henne og smage på noget halvpolitisk, siger Tina Dickow om sin anden single, der handler om, at man ikke behøver at eje bestemte ting for at vise, at man er god nok.



3. "Hands""Hands" bygger på et gammelt digt af Rosa Abrahamsen, "Hænderne", som Tina Dickow har fået lov at oversætte og bearbejde. Digtet blev i sin tid tilsat musik af Hugo Gyldmark.- Det var min mormors yndlingssang, som jeg tit har sunget i familiens skød, så den betyder meget i hele min mors familie. Teksten er simpelthen så fin, fortæller Tina Dickow, der har gjort sangen til sin egen med ny musik.