Interview med Ringo Starr: Vi gør bare det, jeg drømte om, da jeg var 13 år

Ringo Starr er i telefonen forud for en turné, der 15. juni bringer ham og hans All Starr Band til Horsens. Det blev til en snak om at være 77 år og stadig have lyst til at spille, og om det privilegium at kunne gå på scenen sammen med verdenskendte kolleger.

Alligevel mestrer han fra første sætning at lægge en uhøjtidelig stemning ud over vores telefonmøde. Her er ingen stjernenykker, men en åben attitude og spøgefulde bemærkninger. Som da jeg spørger, om han - ud over de sange, han lagde vokal på i Beatles-tiden - kunne finde på til sine koncerter at synge andre af det legendariske bands sange.

Vi kender begge to præmisserne. Han skal promovere turneen med sit All Starr Band, som fredag 15. juni bringer ham til Horsens. 10 minutter er der afsat til samtalen, og formentlig er jeg blot én af flere journalister, den 77-årige trommeslager skal snakke med.

77 år. Døbt Richard Starkey.Verdenskendt som trommeslager i The Beatles fra sommeren 1962, til bandet blev opløst i 1970 efter at have sat et uudsletteligt præg på musikhistorien. Årene med The Beatles lagde grunden til en formue, der i 2012 blev anslået til 150 mio. pund (med dagens kurs ca. 1,3 mia. kr.). Har siden kørt en solokarriere, der har udmøntet sig i 19 studiealbum. Hit undervejs har været "Back Off Boogaloo", "Photograph" og "You're Sixteen". Har siden 1989 jævnligt turneret med et All Starr Band, sammensat af håndplukkede musikere og ofte med berømte gæster på scenen. Den nuværende udgave af bandet er den 13. Siden 1981 gift med skuespilleren Barbara Bach. Fik i 1965 som en del af The Beatles den britiske MBE-orden. I marts i år adlet og kan nu kalde sig sir Ringo Starr. Giver fredag 15. juni kl. 20 koncert i Lunden i Horsens som et led i sommerens Rock i Lunden-koncerter. Der er stadig billetter.

De fleste 77-årige har for længst meldt sig i pensionisternes række. Men ikke Ringo Starr. I juli sidste år udgav han sit 19. studiealbum, "Give More Love", og han turnerer jævnligt. Ikke sådan nogle få, udvalgte steder. Første del af den kommende turné tæller 21 koncerter i primært Europa, anden del i efteråret 20 koncerter i USA.

Dertil to nye medlemmer: guitaristen Colin Hay fra Men at Work og bassisten Graham Gouldman, hvis navn de fleste forbinder med 10cc.

I den aktuelle, 13. variation, følger - ud over Ringo Starr - fire musikere med over: Toto-guitaristen Steve Lukather, tangentspilleren Gregg Rolie, som har spillet med Santana og Journey, trommeslageren og studiemusikeren Gregg Bissonette samt saxofonist mm. Warren Ham, kendt fra bl.a. Kansas.

- Til sidst sidder jeg hjemme og spiller cd'er og prøver at sætte noget sammen, der giver mening. Og så må jeg jo også tage højde for, at vi f.eks. skal have en guitarist, en bassist osv. med.

Koncerterne bygges op, så alle får plads. For nok lægger Ringo Starr navn til foretagendet, men alle får lov til at træde frem med hit fra deres egen karriere. Som ex-Beatlen tidligere har sagt: "Alle på scenen er hver for sig stjerner."

- Det er mit privilegium, at jeg kan få lov til at spille sammen med masser af kendte musikere. Det er stadig spændende, og jeg elsker at kunne give publikum nogle gode oplevelser, siger han.

De mange udgaver af All Starr-bandet viser, at Ringo Starr ikke læner sig op ad de nemme løsninger, men gerne lader sig udfordre.

- You'll be surprised - and I'll be surprised.

Opsætningen betyder, at kun få numre kan kaldes All Starr-bandets egne. Derfor er den halve snes album, der foreligger, optagelser fra koncerter.

"Yellow Submarine" og...

Så meget er dog givet på forhånd, at Ringo Starr vil synge nogle af de sange, han i Beatles-tiden lagde stemme til.

- "Yellow Submarine" og "With a Little Help from my Friends" er sikre, siger han. Hvad der ellers kommer med, afhænger af, hvad jeg finder ud af sammen med de andre. Vi skal sammen skabe et forløb, der falder naturligt.

Og "Yesterday" - nej!

- Jeg synger mine sange fra Beatles-tiden - and that's it, lyder det i telefonen fra USA.