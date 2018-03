Influenzaen der dræbte op imod 18.000 danskere

Historiker og læge Hans Trier har skrevet medrivende og tankevækkende bog om den spanske syge - influenzaen, som for 100 år siden dræbte op mod 18.000 danskere

Bøger: Man kunne næsten tro, det var timet og tilrettelagt: At mens en god del af Danmark ligger under dynen med en af de seneste års hårdeste influenzaer, kommer en ny bog om netop - en influenza-epidemi. Men forklaringen er nu en anden: At vi befinder os i 100-året for den spanske syge. En influenza, som alene i Danmark dræbte op mod 18.000 fortrinsvis yngre mennesker, på verdensplan over 50 millioner. "Angst og engle" hedder bogen. Angst, fordi det var, hvad hele befolkningen følte. Engle, fordi tusindvis af raske frivilligt og selvopofrende hjalp de mange syge. Bag værket står Hans Trier, historiker og speciallæge med stort kendskab til epidemier. De to sider af sit virke kombinerer han på fornem vis i den velskrevne og tankevækkende bog. For netop i disse år udtrykker eksperter frygt for, at vi med flere og flere resistente bakterier og virusser kan risikere en gentagelse af den spanske syge.

Svær lungebetændelse Den spanske syge - navnet skyldes, at de første rapporter om sygdommen kom fra Spanien - slog til i tre bølger fra sommeren 1918 til foråret 1920. Ikke mindst i oktober-december 1918 gik det alvorligt til. I disse måneder lå to tredjedele af de mange dødsfald. Anslået blev halvdelen af de dengang 3,1 millioner danskere smittet. At så mange døde, skyldtes dels, at influenzaen var særligt tilbøjelig til at fremkalde svær lungebetændelse, dels at den yngre del af befolkningen manglede immunitet, fordi den seneste epidemi lå 25-30 år tidligere. Lægevidenskaben var langt med at fastslå, hvordan bakterier fremkaldte mange af de kendte sygdomme. Men influenza-virus havde man endnu ikke tjek på, og der skulle gå endnu en halv snes år, inden penicillinen blev opdaget.

I stuer og på hospitaler Hele denne faglige del af historien om den spanske syge samler Hans Trier på bogens første sider, inden han lader tidens danskere tage over. For styrken i bogen er de personlige beretninger, hentet fra bl.a. erindringer, Nationalmuseet og Københavns Stadsarkiv har samlet ind. Her kommer vi med ud i stuerne og på hospitalerne, hvor folk ligger syge. Nogle får hjælp fra sundhedsvæsenet, nogle fra raske familiemedlemmer, andre fra naboer og bekendte. Mens de uheldigste, f.eks. på ensomt beliggende gårde, må klare sig på bedste beskub, mens feberen raser i kroppen. Hans Trier kommer rundt i stort set hele landet. F.eks. til Rudkøbing, hvorfra sygehuslæge Valdemar Møller sender en indberetning til Sundhedsstyrelsen med bl.a. disse ord: "Ængstelse og uhygge lå som et knugende tryk over alt og alle, ikke mindst lægerne."

Hjerteskærende Poul Madsen, praktiserende læge på Tåsinge, mindes, hvordan de hårdest ramte var de gravide kvinder: "De fik som regel hævede spytkirtler, og jeg vidste, at når jeg så det, at så var der intet håb. De aborterede deres fostre og døde, og det var hjerteskærende. En ung kvinde blev lagt i sin kiste med et for tidligt født barn i hver arm. Jeg glemmer det aldrig, det var forfærdeligt. Og dette skete dag efter dag." Poul Madsen er en af de professionelle engle. Mens Else Dahl, købmandskone fra Ejstrup ved Kolding, handlede ud af ren menneskelighed. Hun var egentlig uddannet sygeplejerske, men havde lagt det bag sig for at bistå sin mand med forretningen. Hans holdning var, at hun skulle blive hjemme, men da en fortvivlet mand en nat bankede hende op for at få hjælp til sin syge kone, tog hun af sted og var i tiden efter travlt optaget.