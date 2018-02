I biograferne fra onsdag: Da min far pludselig forsvandt i en snedrive

"I fars hænder" er en autobiografisk dokumentar om barndommen med en alkoholiseret far, der pludselig forsvandt i en snedrive, og om hvordan generationer former hinanden. Lyninterview med instruktør Sven Vinge.

- Hvilken slags film er "I fars hænder"?

- "I fars hænder" er en dokumentarfilm, som jeg har instrueret over de sidste fire år. Filmen handler om mit forhold til min far, som var alkoholiker, og hvordan min bror og jeg er vokset op skiftevis hos ham og hos min mor, da de blev skilt. Og så hans pludselige dødsfald, da vi var 18-19 år, hvor han blev fundet frosset ihjel udenfor efter at have drukket en flaske vodka, han havde købt på en tankstation i nærheden af vores hjem.

- Hvorfor kommer filmen nu?

- Jeg er 37 år, og jeg har cirka levet halvdelen af mit liv med min far og halvdelen uden. Det har været en stor byrde for mig at have en far, der drak for meget og døde så pludseligt. Men det startede egentlig som en kort fiktionsfilm om en lille dreng, der smadrer en stor skulptur, hans far har lavet. Faren er kunstner og alkoholiker, og drengen savner hans opmærksomhed, så han smadrer skulpturen. Da jeg arbejdede på den idé, erkendte jeg, at det 1:1 var mine egne ønsker og min egen baggrund, som jeg arbejdede med, og at jeg ønskede at kunne konfrontere min egen far.

- Hvordan har det været at arbejde med det her som en dokumentar?

Det har været specielt at lave det her som en dokumentarfilm, fordi jeg på mange måder har haft to kasketter på. Jeg er filminstruktøren, der skal fortælle en vedkommende og spændende historie, og samtidig er jeg karakteren i filmen. Så det har været en interessant balance. Men det har også været en hård proces, fordi jeg ikke nødvendigvis har vidst, hvad vi ville finde undervejs, og hvilken drejning, filmen ville tage. På den måde var det væsentligt anderledes fra at lave en fiktionsfilm.

- Blandt andre din lillebror med i filmen. Hvordan har det været at have din familie med undervejs?

- Det var ret interessant med min bror og jeg. Han er rent fysisk til stede i filmen, hvor vi har samtaler sammen om vores barndom, og vi ser ikke nødvendigvis på fortiden på samme måde. Men måske endnu vigtigere er han stærk til at konfrontere mig med, hvorfor jeg laver projektet, og han er opmærksom på, at jeg selv er nervøs for at blive alkoholiker og nogle gange selv har haft vanskeligheder med alkohol. Min mor er med i filmen, men udelukkende på skype, og min farmor på lyd, fordi hun ikke ønskede at blive filmet.

- Hvad har det betydet for dig personligt at lave denne her film?

- Det har betydet enormt meget for mig. Jeg tror, der kan være en stor frygt i selv at blive forældre en dag og gentage sine forældres fejltrin. Filmen hjælper også også med at komme videre og i mindre grad frygte. Det indblik, jeg har fået, havde jeg ikke som 11-årig, og det føler jeg, har været sundt for mig. Og egentlig også for min bror, min mor og min farmor.

- Hvad håber du, publikum får ud af at se filmen?

- Selvom filmen omhandler oplevelsen af min fars alkoholisme og død, håber og tror jeg, at filmen vil røre mennesker, der har oplevet en lignende situation eller er i en nu. Det kan være i forhold til misbrug med alkohol, men også at man skal forholde sig til, at en nær pludselig bliver revet bort. Jeg er blevet rørt, når folk siger, det er imponerende, hvordan vi taler sammen om tingene, at vi tør italesætte det. Jeg håber meget, at filmen har den virkning, at den får folk til at tale om tingene, for jeg tror, det er nødvendigt for at kunne bearbejde den slags oplevelser.

Hvem: Instruktør Sven Vinge

Hvad: Dokumentarfilmen "I fars hænder"

Hvor: Doxbio-biografer i hele landet, se mere på doxbio.dk

Hvornår: 28. februar