Hvordan, hvorfor og hvem?

Glasvinge er en lille sommerfugl, der er skrøbelig som alle sine artsfæller, men også næsten usynlig; imidlertid er dens giftige larver farlige for fjender. Allerede titlen på Katrine Engbergs nye krimi antyder altså for os, at nogen skjuler sig og har onde hensigter, mens andre måske blot er skrøbelige og oversete.

Meget passende har bogens "glasvinger" tilknytning til en nedlagt psykiatrisk behandlingsinstitution for unge med skizofreni og andre personlighedsforstyrrelser - bostedet hedder Sommerfuglen! Skal krimiens tredobbelte morder findes blandt dem, der havde tilknytning til dette bosted?

Ingen tvivl om, at det tema, Engberg har valgt at prioritere i sin krimi, nemlig de vilkår mange sindslidende må leve med, tilfører den kvalitet. Hendes kritik af psykiateres mulighed for at stille diagnoser, der gavner karrieren mere end forholder sig til evidens, virker uhyggeligt plausibel, og de involverede "patienter" karakteriseres følgelig overbevisende.

Plottets hævnmotiv er ikke så originalt, men løftes af Engbergs hittepåsommme valg af mordvåben: en scarificator. Det er et gammelt medicinsk redskab, man brugte til at årelade syge med - så de kunne slippe af med de onde safter! Det uventede skærper interessen.

Desværre skæmmer bogens "fyldstof" lidt. Stedsrealismen (København) er fin nok, men hverdagens banale historier får for megen plads: Moderrollen, ulmende ægteskabsproblem, kæresteproblemer, men værst er dog den trættende kliché: kvindelig politichef stiller ultimative krav til sine underordnede. Det er hundesvært at undgå det trivielle i krimigenren, når dens målgruppe er så stor, men det klæder den at være kontroversiel og vidensladet.

På trods af ovenstående anker finder jeg stadig, at Katrine Engberg er at finde i krimiforfatternes førerfelt.

Katrine Engberg: "Glasvinge". People's Press. 354 sider.