Hjemmelavet is på den manuelle, billige og eksklusive måde

Ismaskine: Man kan lave sorbet uden ismaskine ved at gennemrøre i den blendede masse i fryseren hver halve time, husk at komme godt ud i hjørnerne. En billig ismaskine er en nemmere løsning, hvis man har plads i køkkenet.

Maskinen består af et køleelement toppet af en elmotor med rotor, som klarer det manuelle og tidskrævende arbejde, mens den kolde masse køler massen ned. Ulempen er, at fryseelementet skal have et døgn i fryseren først, mens de kostbare maskiner med indbygget kompressor kan bruges med det samme. De koster blot omkring 3000 kroner.

Test interessen for isproduktion af først, for ismaskiner ender ofte et stille liv i den lokale genbrugsbutik, og madredaktøren fandt en Philips Delizia (ismaskiner er åbenbart hunkøn) hos Røde Kors i Faaborg til 40 kroner. Den fungerer perfekt.