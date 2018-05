Historisk drama: Årtiers smerte læges med humor

Efter årtiers borgerkrig i Nordirland åbnes der i 2006 for forhandlinger. På den ene side står unionisternes stivnakkede leder, præsten Ian Paisley, mens Sein Fein-lederen Martin McGuinness repræsenterer den irske befrielseshær. De to karismatiske politikere kan ikke døje hinanden og nægter at være i stue sammen, men engelske regeringsagenter og premierminister Tony Blair udnytter situationen, da et stormvejr presser de to dødsfjender til at dele bil under en køretur gennem landet. Hensigten er at bryde isen en smule inden forhandlingerne, men rejsen går ikke rigtig som agenterne og Blair har tænkt sig. Lad os straks få på plads, at det historiske afsæt, situationen og figurerne er ægte, men dialogen og de kulørte, road movie-agtige benspænd undervejs i instruktør Nick Hamms "The Journey" er fiktionaliserede, men håndteret med et forbavsende klædeligt strejf af humor. Måske fordi det som udgangspunkt er svært at betragte to så stejle, urokkelige og indædte fjender uden at trække bare en smule på smilebåndet. Og netop dette forhold er med held forstørret i Hamms optik. Det ømtålelige og tabubelagte skal tackles med smil. Hvad så med virkelighedens kompleksitet og alvor, spørger den gnavne kritiker? Den er filmfolkene rigtig ikke interesseret i, men er man villig til at sluge den pille, er "The Journey" en glimrende, og for hovedrolleindehavernes vedkommende velspillet kammerthriller, der i en mild og optimistisk tone formår at forme konfliktens kernespørgsmål og soningsproces for mainstreampublikummet. Forbavsende nok uden at man føler stoffet forfladiget. Historien om Paisley og McGuinness kunne let være endt som knastør historietime, men modigt og målrettet skubber Hamm og manuskriptforfatter Colin Bateman fortællingen over i det småkarikerede og holder den solidt fast der. Dette stiltræk gør, at man accepterer værkets formildende humor og ser gennem fingre med diverse usandsynligheder under, hvad der må betegnes som historiens dårligst organiserede transport af betydningsfulde personer. Hvis vi altså vælger at gribe "The Journey"s optimistiske og - emnets smertefulde realiteter taget i betragtning - humørfyldte fiktionalisering af begivenhederne. Og det gør vi. Ikke mindst fordi skuespillerveteranerne Timothy Spall og Colm Meaney har rigtig godt fat i figurerne og problemets kerne. Bag værkets karikerede, plotdrevne ydre formår de at vise relaterbare personer med ægte ambitioner og autentisk smerte, mens de nærmer sig hinanden med nænsomt doseret humor.

"The Journey"

Historisk drama, britisk, 94 minutter, tilladt over 11 år.