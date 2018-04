Herlig dansk roman: Om dyr der opruster og en mand i nedsmeltning

Bøger: Det er let at nyde den bog. Man skal bare læse den!

40-årige Lasse Lavrsen har skrevet en på én gang munter, vemodig og begavet roman. Sådan en lille bog, der ikke gør sig ud af at være en hel masse. Det er ikke en bog, der vil gøre verden bedre - eller forbedre dagligdagen for de svagest stillede. For de bedst stillede vil den endda være lidt vanskelig at forstå - eller at se storheden i. Men det er en bog, der vil give en masse mennesker en vaskeægte læseoplevelse.

"Rotter og skilsmisse" er ikke en fagbog. Men man skal heller ikke undervurdere bogens faglige indhold. Den bærer på nærmest symbolske relationer mellem skilsmisser og rotteplage. Måske en begavet forsker en dag vil skrive en p.hd om disse relationer. Der er godt kildemateriale at hente hos Lasse Lavrsen.

Bogen rummer en masse viden om rotter, som faktisk er spændende læsestof. Men, og det er det allerbedste, den rummer også en masse om mennesker.

Bogens hovedperson er blevet skilt. Han søger at forklare skilsmissen ud fra kulturelle og sociologiske forskelle - eller bare at forklare skilsmissen som udslag af ren og skær statistik.

Men der er alligevel et eller andet inden i, der føles hult. Så er det, rotterne flytter ind. Hovedpersonen tilkalder den kommunale rottemand, Rotte-Charles dukker op. Og verden udvider sig. Rotte-Charles ved alt om rotter. Han ikke bare bekæmper dem. Han forstår dem. Og han respekterer dem.

Det er nok træls at bo sammen med rotter. Men som dyr betragtet er rotten en enestående succes. Rotterne udgør i dag omkring 25 pct. af verdens pattedyr. Det fortjener respekt.

Rotte-Charles har skæg, bærer pilot-solbriller og en T-shirt med teksten "Rottefri by 2016" - det år, hvor Lavrsen skrev romanen. Rotte-Charles kan lide at snakke, ikke bare om rotter, men også om de store ting i tilværelsen, livet og døden, fordele og ulemper. Det er Rotte-Charles, der formulerer det flotte statement: "Livet er et hårdt job. Det er bare så ufatteligt få, der har nosser til at sige det op".

Vores hovedperson kæmper i fem år - mod rotterne og mod dønningerne efter skilsmissen.

Han begynder at dyrke pot for at få lidt opmuntring - og han begynder at løbe rundt om søerne i nye løbesko, sammen med alle de andre, der lige er blevet skilt eller er ved at blive det.

Åh ja, den moderne storby anno 2018. Og en dejlig roman.

Lasse Lavrsen

"Rotter og skilsmisse"

148 sider, Gyldendal