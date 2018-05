Her er konkurrenternes afskedssalut til fransk manager-legende

1. Sir Alex Ferguson, tidligere manager i Manchester United

- Jeg er virkelig glad på Arsène Wengers vegne. Jeg har stor respekt for ham og det, han har gjort for Arsenal. Det er en cadeau til hans evner, professionalisme og drivkraft, at han har kunnet vie 22 år af sit liv til jobbet, han elsker. I en æra, hvor managere ofte kun overlever i en klub én eller to sæsoner, er det en bedrift at lede en klub af Arsenals størrelse i så lang tid.