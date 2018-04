Her er de 11 The Beatles-sange, Ringo Starr er forsanger på

9

Don't Pass me By - en af de få Beatles-sange, Ringo Starr selv har skrevet, og den første, bandet tog til sig. Den første udgave af nummeret stammer tilsyneladende helt fra 1962, men det blev først indspillet 5. juni 1968 og udsendt 22. november 1968 på "The Beatles"-dobbeltalbummet (bedre kendt som "The White Album"). I foråret 1969 udgivet i Skandinavien som B-side på en single med "Back in the USSR" som A-siden. I DR kom "Don't Pass Me By" dog til at spille hovedrollen, og sangen gik direkte ind på hitlistens førsteplads.