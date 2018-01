Hemingways makabre dans med dæmonerne

Ernest Hemingway modtog Nobelprisen i 1954. New York Times kaldte ham den største forfatter siden Shakespeare. Han levede et vildt society-liv med oplevelser i luksusklassen, men en sommer-morgen satte han geværet for panden og trykkede af. Geniet var gået i opløsning. To bøger - af og om Hemingway - viser både forfatterens format og hans afmagt.

Bøger: Ernest Hemingways død stod i skærende kontrast til hans liv. Siden ungdomsårene havde Hemingways liv været én lang fest. Et dramatisk liv med krige, jagt, fiskeri, kvinder, kammerater. Et macho-liv uden grænser. Altid midtpunktet i en hver forsamling.

Men en sommermorgen i 1961 var forfatteren dybt deprimeret. Han følte sig gammel, træt og tom. Han kunne ikke skrive mere. Han havde mistet lysten til alt det, han tidligere holdt af. I afmagt satte han jagtgeværet for panden og trykkede af.

Historien om Hemingways liv er fortalt mange gange i mange forskellige versioner. På samme måde som Hemingways romaner og noveller er udkommet i talrige udgaver. For interessen omkring forfatterskabet har altid været enorm.

Dels fordi Hemingway præsenterede en ny, ordknap stil, der kom til at give inspiration til - og danne skole for - et par generationer af forfattere og journalister. Dels fordi mandens liv i sig selv var på linje med romanerne.

Myterne - og kendsgerninger - om Ernest Hemingway er utallige. Og nu er der kommet yderligere to bøger henholdsvis af og om fænomenet Hemingway. Begge er udsendt af forlaget Lindhardt og Ringhof, der har udgiver-retten til Hemingway i Danmark.

Forlaget er i gang med en langstrakt udgivelse af Hemingways værker. Indtil videre er kommet "Solen går sin gang", "Farvel til våbnene", "At have og ikke at have", "Hvem ringer klokkerne for" og nu, som det nyeste skud på stammen, "Over floden ind i skovene".

Desuden har forlaget genudsendt den mest bemærkelsesværdige af alle biografierne om Hemingway, vennen Aaron E. Hotchners bestseller, "Papa Hemingway".

Sammenhængen mellem netop de to bøger er ingenlunde tilfældig. Hotchner kom forholdsvis sent ind i Hemingways liv. Han besøgte forfatteren første gang på Cuba i 1948, og de to mænd indledte et tæt venskab, der varede, til forfatteren skød sig selv i 1961.

Det blev til næsten 14 års kammeratskab, omfattende rejser, jagtture, fisketure, fridage ved poolen, forhandlinger, dage med familien og en masse fester. Men fordi Hotchner mødte Hemingway så sent i livet, så han også forfatterens forfald. Det ind i mellem nærmest enorme spiritusforbrug. Trangen til at hævde sig som macho-manden i alle sammenhænge.

Og inde i denne verden - en begyndende og voksende angst for ikke længere at kunne skrive. Da Hotchner besøgte Hemingway på Cuba dengang i 1948, var forfatteren ved at få styr på "Over floden ind i skovene". Hotchner arbejdede på det tidspunkt som konsulent for et stort magasin-forlag, og det lykkedes ham at få en aftale med Hemingway om, at romanen blev bragt som føljeton i magasinet.