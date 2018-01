Hemingways første litterære blodtud

Et næsten enigt anmelderkorps var hårde ved "Over floden ind i skovene", som Hemingway udgav i 1950 - både overraskende og paradoksalt, for romanen er temmelig god, og Hemingway nød den.

Ind i mellem sker der det for store kunstnere, at de i lang tid har været rost til skyerne. Nu og da mere, end de faktisk fortjener. Og derfor kan "historien" pludselig blive at rakke et af kunstnerens værker ned.

Det var sandsynligvis det fænomen, der gjorde sig gældende for Ernest Hemingway, da han i 1950 udgav "Over floden ind i skovene". Et næsten enigt anmelderkorps kastede sig over romanen og mere end antydede, at Hemingway måske konstant havde været overvurderet - at han under alle omstændigheder var på retur.

For første gang havde anmelderne også øje for Hemingways stærke liv. Det havde de tidligere beundret og respekteret. En anmelder på magasinet "The New Yorker" skrev, at bogen meget passende kunne hedde "Over gaden ind på baren". Og mere var der ikke i den roman.

Det var første gang i karrieren, at Ernest Hemingway blev kritiseret af anmelderne. Han tog det overraskende pænt. Sagde ikke så meget og kastede sig i stedet over nyt skrivearbejde. Han var i gang med en lille bog. Da den udkom et par år senere, var Hemingway igen den fejrede helt. "Den gamle mand og havet" druknede i anmelderroser og blev den direkte anledning til, at Hemingway i 1954 modtog Nobelprisen i Litteratur.

Og New York Times kaldte ham "Den største forfatter siden Shakespeare". Så var banen tilbageerobret. Men "Over floden ind i skovene" var den første litterære blodtud, Hemingway løb ind i. Faktisk også den sidste. For ganske vist fik nogle af hans værker senere en hård modtagelse, men det var bøger, der udkom posthumt. Altså efter forfatterens død.