Helle Helle gør os opmærksomme på værdierne i de små ting

Bøger: Vi møder et "hun" og "hendes mor" i Helle Helles nyeste roman "de", som nøgternt skildrer et forhold mellem en datter og en mor. Et forhold, som nok er ordknapt, men samtidig også både varmt og stærkt.

I fortællingen tager den anerkendte forfatter os med tilbage til 1980'ernes Rødby.

Hun, som er bogens hovedkarakter, går i gymnasiet og er i livsfasen, hvor nye områder af både hende selv og livet skal afsøges, samtidig med at hun skal stå ved den, hun er. En konfliktfyldt tid, hvor hun uskyldigt går fra at drikke æblevin med veninderne til at forsøge at snige sig ind til en koncert uden billet.

"De har trøjerne bundet om livet, trøjerne hænger ud under deres jakker. Det er en slags mode, ikke mange ved det." Hun er en del af det "de", som hersker på gymnasiet, hvor teenageoprøret bobler omkring hende - og nok er hun interesseret og fascineret, men ikke helt dedikeret. Dedikeret er hun til gengæld i det "de", der hersker på hjemmefronten.

Hun og hendes mor, som ejer en Matas-lignende butik nede i Hovedgaden, bor alene og har en fælles kærlighed til mad, tant og fjas og til at være fælles om ikke at bryde sig om blomsten krokus.

At der er et ubrydeligt stærkt bånd mellem mor og datter er utvivlsomt og kommer særligt til syne, da deres lille hverdag slår et sving. Hendes mor indlægges, og hun skal nu klare sig på egen hånd for en tid. I den periode er hendes vigtigste formål at gøre den syge mor stolt, hvilket hun ikke forsøger at gøre via fine karakterer, men på sin helt særegne måde.

Helle Helles mesterlige evne til at slå en provinsiel stemning fast fra start lykkes også i "de". Sammen med hovedpersonerne kan vi lugte roerne og mærke det lille lokalsamfund. Og selv om fortællingen på intet tidspunkt røber, hvor vi præcist er, eller hvornår vi er der, får forfatteren alligevel på elegant vis indskrevet både tid og sted i romanen. D-marken er stadig en valuta, hun drømmer om en kedeldragt, og drengene fra gymnasiet arbejder på færgerne.

"de" er en fortælling om alt det, hun har sammen med andre. Med sin mor, med vennerne fra gymnasiet, med de lokale fra området. Det er en roman om livet og dets vigtige nuancer. Og så er den nok engang en bog, som beviser, at Helle Helle kan og skal skrive endnu flere fortællinger, der gør os opmærksomme på værdierne i de små ting.

Helle Helle: "de", 158 sider, 259,95 kroner. (Rosinante)