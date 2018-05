Gyser: Hektisk sludder

En ung kvinde kommer ind på en tankstation. Og nej, dette er ikke begyndelsen på en vittighed, men starten på den amerikanske gyser "Truth or Dare". Vi befinder os på kanten af den mexicanske grænse, og kvinden er stresset. Alt omkring hende er hektisk, og man forstår hurtigt hvorfor. Pludselig bliver tankpasseren trekantet i hovedet og får udstående røde øjne, mens han hvisler: "Truuuth ... or dare?". Få sekunder senere sætter kvinden ild til en anden tankgæst. Så er vi ligesom i gang med historien om en gruppe unge, der tager på "spring break" til Mexico for at fyre den af med fester og tequila. En aften bliver de lokket ud i et skummelt hus, hvor de udfordres til et spil "sandhed eller konsekvens". Til en start kan en sandhed være, om den ene i gruppen kan lide den anden, mens en konsekvens eksempelvis er at vise sjoveren frem. Men hurtigt bliver spillet besat, og dermed er de unge fanget i et dødeligt spil, hvor de må kæmpe sig igennem den ene klichéfulde rædsel efter den anden.

Forudsigelige gys

Det er den amerikanske instruktør og manuskriptforfatter Jeff Wadlow, der står bag "Truth or Dare". Man kan sige flere rimelige ting om Wadlow som manuskriptforfatter til blandt andet "Kick-Ass 2" og serien "Bates Motel", men instruktion burde han altså holde sig fra. Wadlow har nemlig tidligere vist, at han kan gøre et rimeligt manuskript uegnet som film i netop "Kick-Ass 2", og det samme gælder for hans "True Memoirs of an International Assassin".Det er billedforståelsen og plotfremdriften, den er gal med, og sådan er det også i "Truth or Dare". Først hen imod slutningen kommer der lidt bid i fortællingen, men på det tidspunkt er man for længst stået af. Det ene forudsigelige gys tager det næste, mens velmenende kommentarer om venskab, homoseksualitet og kærlighed bliver overfortalt. Man kunne så selvfølgelig have håbet, at skuespillerne havde foldet sig helt ud med skrig og hyl. Men ak, deres klichétunge roller ligger som en mølædt dyne over dem. På den måde minder de fuldstændig om den film, de er med i.

"Truth or Dare"

Gyser, amerikansk, 100 minutter, afventer censur