Guide: Tryk på nyretappen og mærk, hvornår kødet er klar

Råstegte kartofler:

Ingredienser: Kartofler, olie, salt og peber.

Sådan gør du:

Vask og rens kartoflerne, skræl dem eventuelt. Skær siden af kartoflen, vend og skær den anden side af og læg kartoflen fladt på skærebrættet. Skær i fem millimeter tynde skiver, vend om på den anden flade skive og skær i stave. Vend og skær i tern. Det tager ikke lang tid, når man først har øvelsen i fingrene.

Varm en pande godt op med olie, hæld ternene i et bredt lag, kværn peber over og drys med salt. Hav tålmodighed, indtil de får stegeskorpe. Herefter kan du vende dem med en palet, sørg for at komme godt i bund og lad dem få fred til at sætte ny stegeskorpe. Skru ned for varmen og lad dem stå, til de er klar og juster med salt og peber. Du skal regne med, at det tager en halv times tid. Tjek, at kartoflerne er møre - intet er værre end halvrå kartofler.