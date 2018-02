Guide: Sådan bruger du en lammehals

1

Lammehals er nemmest at arbejde med, når kødet er skåret i skiver som osso buco - tilberedningen er tilsvarende - og det er muligt at lægge en ukurant kotelet i fadet, hvis man har én til overs. Lars Ville benytter en opskrift inspireret af Claus Meyer, hvor kødet kommer med urter i en rømertopf og står i en halv snes timer ved mellem 100 og 120 grader.

Gårdbutikker sælger også lammehals skåret på langs, og her er det nemt at skære kødet fra knoglen med en lille skarp kniv, så man får et reelt stykke kød.

Lammeskank er en anden enkel råvare at arbejde med, og her kan man efter tilberedning i nogle timer i en rømertopf trække kødet fra benet for at lave en mindre rustik servering.

Man kan selv tjekke kvaliteten af lammekød ved at se på fedtlaget. Det skal ifølge slagter Lars Ville være pænt og lyst, og et lam med god muskelsætning på ryggen har fået rigeligt at spise og har bevæget sig meget. Ryggen skal være fyldt ud, mens køllerne bare bliver mindre, hvis lammet har fået for lidt at spise, lyder forklaringen fra slagteren.