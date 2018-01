Guide: Fire råd om kunsten at klage på restaurant

Du skal klage over maden med det samme - og du kan ikke nøjes med at sige, at sovsen ikke smager så godt som din mormors. Kritikken skal være konkret, siger jurist Jakob Steenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.

1) Klag med det samme: Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef i Horesta: - Klag på stedet. Et måltid er væk, når det først er spist. Det kan ikke sendes tilbage og repareres som andre ting, man køber. Det har Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme sagt i nogle sager. Hvis ikke restauratøren har haft mulighed for at udbedre fejl eller gøre det bedre, kan man ikke bagefter komme og klage. Så bliver det ord mod ord. Man skal helt klart ikke holde sig tilbage med at klage.

Hver anden klager får ret Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme behandler hvert år mellem 60 og 70 sager.Hovedparten handler om selskaber som konfirmationer, bryllupper og andre familiefester, og de færrest om almindelige besøg på restauranter.



I omkring halvdelen af sagerne får klageren helt eller delvist medhold i sin klage. Herunder i de såkaldte garderobesager, hvor en gæst kan fremvise sit garderobenummer for det tøj, som er forsvundet.

2) Giv restauratøren en chance: Jakob Steenstrup, jurist i Forbrugerrådet Tænk: - Det er i begge parters interesse at nå til enighed. Gæsten har en interesse i at få en god aften, og man står også bedst juridisk set, hvis man giver restauranten mulighed for at rette op på det, man er utilfreds med. Men det kan være svært at gå videre med forhold, hvor restauranten synes, at de har gjort deres bedste. Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef i Horesta: - Det er ærgerligt, hvis folk er brændt inde med noget på restauranten og bagefter går hjem og skriver om deres oplevelse på de sociale medier. Man vil som restauratør sine gæster det bedste.

3) Vær konkret i din klage: Jakob Steenstrup, jurist i Forbrugerrådet Tænk: - Som tommelfingerregel kan man sammenligne et restaurantbesøg med en koncertoplevelse: Man kan påpege, at sovsen ikke smager så godt som mormors, men det er subjektivt. Men hvis man bliver omplaceret, tjeneren har spildt på dit tøj eller du får fordærvet kød - objektive ting - har man gode muligheder for at gå videre. Det er ikke anderledes end, hvis du bestiller en bestemt mobiltelefon og får et andet mærke. Du har krav på at få det, du har betalt for. - Hvad hvis man har bestilt en rød bøf og får en gennemstegt? - Der bør man nå til enighed. Hvis man decideret har bestilt en medium stegt bøf, og den kommer gennemstegt, så bør man se på bøffen og blive enige.

4) Tag billeder af maden: Jakob Steenstrup, jurist i Forbrugerrådet Tænk: - Generelt er det blevet let at dokumentere klager, når stort set alle har deres smartphone med overalt. Det vanskelige kan være den mundtlige bestilling - hvad man har bestilt. Men hvis man skal videre til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme spiller dokumentation en stor rolle: Billeder eller noget på skrift. Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef hos Horesta: En klage over mad og restaurationsydelser kan være svære at behandle i Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme, fordi beviset er spist. En dårlig betjening kan være svær at afgøre uden at have været til stede. Men billeder, lydoptagelser og film er det bedste bevismateriale, og nævnet sender altid klager til udtalelse hos restauratøren. I nogle tilfælde erkender de mangler som for få kartofler og giver et afslag.