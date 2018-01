Guide: Feng shui i din kummefryser

Årets første måned er tid til at rydde op: Tjek ønskebrønden for rester og leg dåsekjul i viktualierummet for at lette økonomien i en presset måned.

Januar er tid til at rydde op, få økonomien på ret køl efter gaveræset, og i kulinarisk sammenhæng handler det om at sætte tæring efter næring.

Nytårsforsættet for undertegnede handler om at få ryddet ønskebrønden af en kummefryser i kælderen for at få gavn af rester, som er nødlandet i og uden for trådkurvene. Målet gælder også viktualierummets beholdning af kikærter, bulgur og flokken af dåser med et par confit de canard bagerst. De runde dåser indeholder en flok andelår hver beregnet til nødsituationer og almindelig hverdagspanik, som aldrig har foldet sig helt ud.

Nu har de fleste fået nok af mørkt fjerkræ, men heldigvis er konservering på dåse en metode med nærmest uendelig holdbarhed. Andelårene kommer i selskab med en omgang salat til foråret.

Anderledes sårbare er madvarerne i kummefryserens dyb. Ifølge vejledningen fra Forbrugerrådet Tænk har røget fisk en ganske lav holdbarhed på tre uger, mens færdigretter holder en til tre måneder, hakket fars kan overleve i to måneder og lamme, rejer i tre, og oksekød tager rekorden på holdbarhed med et år. Kvaliteten bliver ikke bedre med opholdet - omvendt bliver man ikke syg af at spise gammel mad fra en fryser, da en temperatur under 10 minusgrader standser bakteriers vækst.